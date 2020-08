Die Software berechnet exakte Bahnen

Das Ergebnis funktioniert so: Zuerst vermisst das System die Oberfläche per Kamera. Aus den Messdaten errechnet eine Software die Lackierbahnen inklusive Neigung des Autodachs. Die Farbe kommt aus einer kleinen Düsenplatte am Ende eines Roboterarms, der sich surrend und in großen Schwüngen längs über dem Autodach hin- und herbewegt. Wenn sich die Düsen öffnen oder schließen, klackt es leise.

Gerade mal einen Zehntelmillimeter groß – fast so fein wie ein menschliches Haar – sind die rund 50 winzigen Löcher, durch die der Lack aus 30 Millimeter Entfernung auf die Oberfläche trifft. Und zwar zu 100 Prozent genau da, wo er hingehört – in so exakten Bahnen, dass der Rest der Karosserie nicht mehr abgeklebt werden muss.

Zweifarbige Automodelle aus der Serienproduktion

Sparsamer und umweltfreundlicher geht jetzt auch die Lacktrocknung. Insgesamt können 50 bis 65 Prozent der Energie in der Lackierkabine eingespart werden. Für die bahnbrechende Erfindung hat das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen den Deutschen Innovationspreis 2020 bekommen.

Audi setzt den EcoPaintJet schon in der Serienfertigung ein. Seitdem gibt es Modelle mit brillantschwarzem Dach. Projekte mit anderen Autobauern laufen bereits. Künftig sollen auch seitliche Dekorstreifen oder individuelle Designs möglich sein. Auch in der Möbel-Industrie ist der EcoPaintJet – in kleinerer Ausführung – schon angekommen: Hier lackiert er künftig Holzplatten.