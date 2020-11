Grimma. Zaudern gehört nicht zu seinen Charaktereigenschaften: Kaum hat Jan Andreas Müller das Telefonat angenommen, klickt er am Rechner schon die Produktionsplanung an – und macht dann rasch den Auftrag fix: „In zwei Tagen ist die Ware bei Ihnen.“ Gemeint sind in diesem Fall einige Tausend Gummimatten, die ein westfälischer Holzverarbeiter zur Ladungssicherung in Lastwagen benötigt.

„So sieht unser Geschäftsmodell aus“, erklärt Müller, Geschäftsführer der Familienfirma Gummimüller, beim Termin mit aktiv. „Wir produzieren rasch, flexibel und mit hoher Qualität.“

Damit das auch diesmal wieder klappt, bespricht Müller den Auftrag gleich mit dem Vorarbeiter in der Fabrikhalle: Noch am gleichen Nachmittag soll eine Maschine umgerüstet werden und die Fertigung starten.