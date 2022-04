Auch Stade ist als Standort im Gespräch

Ähnlich sieht es Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Wir müssen Genehmigungsverfahren beschleunigen, und alle Standorte brauchen eine direkte finanzielle Unterstützung“, sagte er. Nach seiner Einschätzung ist neben den möglichen Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven auch der Bau einer Anlage in Stade erforderlich. „Ein Standort allein kann diese große Aufgabe angesichts des immensen Energiebedarfs in Deutschland wahrscheinlich nicht erfüllen“, so Althusmann. „Es wird der Bau von Terminalprojekten in Wilhelmshaven und in Stade nötig sein.“

LNG-Terminals sind deshalb so wichtig, weil sie als Knotenpunkte für die Belieferung durch Tankschiffe dienen. Der deutsche Erdgas-Verbrauch ist in den vergangenen 40 Jahren stetig gestiegen und liegt derzeit bei 87 Milliarden Kubikmetern.