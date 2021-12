Bockenem. Es geht voran beim Autozulieferer Meteor im südniedersächsischen Bockenem: Kürzlich weihte das Unternehmen zwei neue Hallen ein. Außerdem können die Kautschuk-Spezialisten weitere Kunden präsentieren und planen 2023 ein neues Verwaltungsgebäude. Mittelfristig, so die neuen Eigentümer, könnte im Vorharz ein „Rubber Valley“ entstehen. Geplant sind enge Kooperationen mit Hochschulen und Start-ups.

1.000 Kilogramm CO2-Ersparnis pro Monat

Im ersten Schritt hat Meteor 3 Millionen Euro in die Logistik investiert, um seine 14 Außenlager in rund 40 Kilometer Entfernung aufzulösen. „Da musste viel zu oft für Kleinigkeiten hin- und hergefahren werden“, so Firmenchef Robert Roiger. Ab Januar kommen die Fertigteile aus der Produktion direkt in die neuen Hallen und werden dort von den Kunden abgeholt. 15 Arbeitsplätze werden in den beiden neuen Logistikhallen in Bockenem entstehen. Roiger: „Durch den nicht mehr benötigten Shuttle-Verkehr wird eine CO2-Ersparnis von circa 1.000 Kilogramm pro Monat erreicht.“

Er lobt die Geschwindigkeit, mit der die beiden insgesamt 3.500 Quadratmeter großen Hallen hochgezogen wurden. Im Februar wurde der Bauantrag gestellt, im Juli war Spatenstich. „Es lief alles ganz reibungslos mit den Baubehörden“, freut sich Roiger. In der großen Halle wird vor allem die fertige Ware, in der kleineren Halle Material gelagert. Teile davon gehen in das Werk im rumänischen Arad. Dort arbeiten 400 Mitarbeiter, Tendenz steigend.