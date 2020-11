Die Branche hat sich professionalisiert

Man unterscheide beim Telefonmarketing zwischen Inbound- und Outbond-Gesprächen, erklärt Knopp. Mit Inbound bezeichne man Gesprächsannahme und Kundenservice, Outbond stehe für aktive Anrufe und Vertrieb. „In diesem Bereich gibt es durchaus schwarze Schafe, die etwa abends am Telefon Lottolose verkaufen wollen.“

Knopp kämpft seit Jahren für eine weitere Professionalisierung der Branche. „Heute gibt es zwei Ausbildungsberufe: die Servicefachkraft für Dialogmarketing sowie den Kaufmann und die Kauffrau für Dialogmarketing.“

Das hochkarätige Team bietet geballte Sprachkompetenz

Denn Qualität ist gefordert: „Wir sind nicht das Gesicht, aber die Stimme von Unternehmen“, sagt Vertriebsexpertin Ramona Wolff. Die gebürtige Spanierin baut das internationale Team weiter aus. Früher reiste sie gemeinsam mit Knopp durch ganz Europa, war morgens in Paris und abends in Lissabon. Stets mit dem Ziel, ein Callcenter-Netzwerk aufzubauen. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Partner. „Wir haben in Sarstedt kaum einen internationalen Mitarbeiter, der nur eine Sprache spricht. Wir bieten geballte Sprachkompetenz.“

Da kommen natürlich verschiedenste Temperamente zusammen. „Jeder ist in einer anderen Kultur aufgewachsen, hat andere Erwartungen an das Gegenüber. Doch alle gehen respektvoll miteinander um“, berichtet Fachübersetzerin Nolte. „Dieser Kulturmix ist doch was Schönes.“