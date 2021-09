Berlin. Bildschirmarbeit, Mittagessen mit den Kindern, wieder zurück an den Schreibtisch – es schien ein ganz normaler Homeoffice-Tag für den IT-Spezialisten Carsten D. zu werden. Dann begann die Katastrophe.

Mit wachsender Panik musste D. mitansehen, wie ihm die Gewalt über das Firmennetzwerk entglitt: „Nutzerkonten wurden gesperrt, der Zugang zu wichtigen Unternehmensdaten abgeschnitten.“ Was das bedeutete, war D. sofort klar: „Cyberangriff!“ Und er reagierte schnell, sprang ins Auto, raste zu seinem Arbeitgeber, einem mittelständischen Unternehmen am Rande der Stadt. Hastete die Treppe rauf. Und zog alle Stecker.

Die Angreifer zielen praktisch auf alle Branchen

Hackerattacken wie diese häufen sich und sind zur Bedrohung für die deutsche Wirtschaft geworden. Der Versicherungskonzern Axa, die Luftfahrtüberwachung Eurocontrol, die Siemens-Tochter Gamesa oder eben Mittelständler: Die Liste wird von Tag zu Tag länger.

Die Angreifer nutzen dabei zunehmend die brandgefährliche Software „Ransomware“, wie Erpressungsprogramme genannt werden. Sie ist in der Lage, ganze Unternehmen stillzulegen. Das Perfide daran: Die Web-Gangster verschlüsseln sensible Daten und geben diese nur gegen Lösegeld wieder frei. Der Schaden, den solche Angriffe in Deutschland anrichten, erreichte laut einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom im vergangenen Jahr 24,3 Milliarden Euro. Das ist mehr als viermal so viel wie 2019. „Die Wucht, mit der Ransomware-Angriffe unsere Wirtschaft erschüttern, ist besorgniserregend“, stellt Bitkom-Präsident Achim Berg fest.

Ob Datenklau, Schädigung von Informationssystemen, Industriespionage oder der klassische Diebstahl: Die gesamten Schäden durch digitale, analoge oder hybride Angriffe summierten sich 2020 auf rund 223 Milliarden Euro. Rekord! Wobei Ransomware-Attacken besonders rasant zunehmen, warnt Bitkom. Welche enorme kriminelle Energie dahintersteckt, zeigt der digitale Überfall im Mai auf die Benzin-Pipeline „Colonial“ in den USA. Erst als umgerechnet 4,2 Millionen Euro an die Erpresser gezahlt wurden, konnte sie wieder in Betrieb gehen. Auch im Fall der Firma des IT-Spezialisten Carsten D sollte Geld fließen. Auf die Lösegeld-Forderungen ist das Unternehmen allerdings nicht eingegangen. Stattdessen hat es die Rettung der durch den Angriff verschlüsselten Daten in die Hände einer Spezialfirma gegeben. Auch eine Woche nach der Attacke laufen die Server nur im Notbetrieb, das fürs Tagesgeschäft so wichtige Rechenzentrum ist komplett abgekoppelt, Kundenaufträge können nur eingeschränkt bearbeitet werden. Das heißt: massive Umsatzverluste. „Homeoffice ist für Kriminelle ein Geschenk“ Einer der Gründe für die vermehrten Angriffe ist die starke Zunahme von Homeoffice in der Corona-Zeit. Praktisch von einem Tag auf den anderen wurden letztes Jahr Millionen von Bürokräften nach Hause geschickt. Die IT-Lösungen waren anfangs häufig hemdsärmelig gestrickt, zahlreiche Beschäftigte nutzten gar ihren privaten Rechner. „Das Homeoffice ist für Cyberkriminelle ein Geschenk“, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Jeder Mitarbeiter, der von zu Hause arbeite, nutze häufig Verbindungen zum Arbeitgeber, die verwundbarer seien als solche im Firmennetzwerk.