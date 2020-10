In wenigen Wochen wurden für Samson bereits vereinbarte Weiterbildungsveranstaltungen auf online umgestellt. Während die IT-Abteilung des ernehmens sich um die Hardware kümmerte, Monitore, PCs und Kameras installierte sowie die angemeldeten Mitarbeiter mit Laptops und Headsets ausrüstete, bereitete man beim Bildungshaus die Trainer auf ihre neue Aufgabe vor. „Dabei konnten wir auf unsere bereits vorhandene Expertise aufbauen, weil wir schon vor Corona Weiterbildung übers Internet erfolgreich angeboten haben“, erklärt Bildungshaus-Seminarkoordinator Lukas Stein.

Auch Trainer mussten Neues lernen

Sonst zweitägige Veranstaltungen wurden zum Beispiel in sechs Einheiten von etwa 90 Minuten gesplittet, auch im Bildungshaus Technik auf- und umgebaut, Trainer in die neuen Gegebenheiten eingewiesen und vieles mehr. Mehrere Seminare wurden schließlich durchgeführt, vom klassischen Excel-Kurs in Samson-Eigenregie bis zu Konfliktmanagement gemeinsam mit dem Bildungshaus. „Jeder Schritt half uns, ein Gespür dafür zu bekommen, was geht und was nicht“, betont Heinze.

Samson-Versandmitarbeiter Erich Hagel war nach seinem ersten Online-Seminar „Excel Anfänger“ auf Anhieb sehr zufrieden: „Alles hat sehr gut geklappt. Die Trainerin stand zwar nicht persönlich neben mir, aber sie hat es trotzdem gut geschafft, über die Kopfhörer auf die Teilnehmer einzugehen.“

Für Betriebsingenieur Marius Deutsch sind Online-Seminare „prinzipiell sehr sinnvoll“. Er hat bereits an mehreren teilgenommen und sieht Vorteile, wenn es um die „Hard Skills“ geht, also um klare Wissensvermittlung wie bei Excel-Kursen, Sprachtrainings oder Produktschulungen. Bei Führungskräfte-Schulungen oder einem Kommunikationstraining würde er Präsenzveranstaltungen jedoch vorziehen: „Online sind Mimik und Gestik der anderen via Monitor schwerer zu beurteilen, und Gruppenübungen sind, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich.“

Die Zukunft liegt im guten Mix von Online- und Präsenz-Seminaren

„Je persönlicher die Themen, umso schwieriger die Umsetzung, weil Gruppendynamik und auch Vertrauen zum Trainer und den anderen Teilnehmern online verloren gehen“, erläutert Personalprofi Heinze. Die Zukunft der Webinare sieht er deshalb vorerst mehr bei fachlichen Themen oder bei Hybrid-Veranstaltungen, die Präsenz- und Online-Weiterbildung verbinden.

Daran arbeitet er gerade unter anderem mit René Marc. Denn für Heinze steht fest: „Webinare sparen Kosten, Zeit und Ressourcen und sind im Zeitalter der digitalen Transformation ein wertvolles Weiterbildungsinstrument.“

Die Unterstützung von Bildungshaus und Bildungswerk sind ihm dabei sicher. Joachim Disser: „Nach den Erfahrungen in diesem Jahr werden wir in Zukunft die virtuellen Formate in der Bildungswerk-Gruppe nutzen, digitale Angebote – auch für das Firmengeschäft – systematisch ausbauen und sinnvoll in unsere Projektdurchführungen integrieren.