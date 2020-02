An der Küste von „Nowland“ steht ein stattlicher Bulle. Er blickt über das weite „Mare Digitalis“ hinüber Richtung „Nextland“, dem Land, in dem sich gerade die Zukunft entscheidet. Warum sollte er in das kalte Wasser springen und das unberechenbare Meer durchschwimmen?

Dieses Bild steht für eine elementare Frage, mit der sich derzeit viele Firmen beschäftigen – auch in der M+E-Industrie: hier und jetzt erfolgreich, doch für die Zukunft noch nicht ausreichend gerüstet.

Mitarbeiter aus elf Unternehmen waren dabei

Die rund 80 Teilnehmer des „Echoraums Transformation“ kennen diese Situation. Sie alle durchlaufen aktuell die von Nordmetall gemeinsam mit dem Bildungswerk der Wirtschaft Hamburg, dem NIT und dem VDMA Nord angebotene Modulqualifizierung Digitale Strategie oder waren bereits dabei. Der Echoraum bietet ihnen und ausgewählten Partnern erstmals die Möglichkeit, sich jahrgangsübergreifend über ihre Erfahrungen mit digitaler Transformation auszutauschen.