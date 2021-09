Stuttgart. Wie heißt die größte Beere der Welt? Sie ahnen es schon? Ja, im botanischen Sinne sind Kürbisse tatsächlich Beerenfrüchte. In Amerika werden sie schon seit rund 10.000 Jahren angebaut, in Europa seit dem 16. Jahrhundert. Den ausgehöhlten Kürbis mit dem schaurigen Grinsegesicht haben irische Einwanderer in die USA gebracht – und mit ihm das Wort Halloween. Ursprünglich hieß es „All Hallows’ Eve“: der Abend vor Allerheiligen.

Der größte Kürbis wiegt knapp 1.200 Kilo!

Die Köpfe in den leuchtenden Herbstfarben sind für erstaunliche Superlative gut – zum Beispiel beim Kürbisfest im Blühenden Barock (blueba.de) in Ludwigsburg. Die weltgrößte Kürbisausstellung findet jedes Jahr unter einem anderen Motto statt – dieses Mal geht es vom 27. August bis 5. Dezember um Unterwasserwelten. Da tummelt sich alles, was im Wasser unterwegs ist – vom Hai über die Qualle bis zum U-Boot. Jedes einzelne Objekt ist aus Tausenden von Kürbissen zusammengesetzt. Mehr als 600 Sorten sind im Park um das Schloss zu sehen.

Am 3. und 10. Oktober werden die größten Exemplare Deutschlands und Europas präsentiert. Weltrekordhalter ist seit 2016 ein Kürbiszüchter aus Belgien mit einem knapp 1.200 Kilo schweren Brummer. Auch die Gastronomie steht ganz im Zeichen der Herbstfrucht: Neben der traditionellen Kürbissuppe warten Kürbis-Maultaschen, frittierte Kürbis-Pommes, Kürbis-Käsespätzle und Kürbis-Waffeln auf die Gäste. Zum Anstoßen gibt es Kürbis-Secco und Kürbis-Schorle.