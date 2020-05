Weniger Aufträge, unsichere Zulieferketten

Denn die Auftragslage ist derzeit genauso schwierig wie unsicher. Hauptkunde Airbus will deutlich weniger Flugzeuge bauen – und braucht deshalb weniger Triebwerke, an deren Produktion MTU einen großen Anteil hat. Auch im zweiten Geschäftsfeld des Unternehmens, der Wartung von Triebwerken, gibt es seit Corona weniger zu tun. Schon seit Wochen bleiben die Flugzeugflotten der meisten Fluglinien am Boden.

Zudem ist nicht immer gewährleistet, dass die eigenen Zulieferketten reibungslos funktionieren. Denn auch Geschäftspartner produzieren derzeit vielfach nur mit angezogener Handbremse – wenn überhaupt. „Wir entscheiden auf absehbare Zeit von Woche zu Woche, was möglich ist“, sagt Eckhard Zanger, Leiter der Unternehmenskommunikation bei MTU.

Am Gesundheitsschutz soll es jedenfalls nicht scheitern. Vorkehrungen sind getroffen, die neuen bundesweiten Arbeitschutz-Regeln werden eingehalten. Das schützt die Mitarbeiter vor Infektionen und hilft dabei, die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

„Wenn das Arbeiten von zu Hause aus möglich ist, hat dies klare Priorität“, sagt Zanger. Am Standort selbst gelten die üblichen Abstandsregeln. Wer Kontakt zu Kollegen hat, muss einen Mundschutz tragen. Und gegessen wird nicht in der Kantine, sondern separat am Platz.