Auch der Info-Truck der M+E-Industrie ist wieder on Tour

Auch die anderen Ausbildungsmessen in der Region sollen in diesem Jahr wieder stattfinden. In Plettenberg ist sie für den 9. Juni geplant, im September stehen „Karriere im MK“ in Hemer und „Zukunft EN“ an drei Standorten im Kalender. Und schon in den nächsten Tagen ist der Info-Truck des Märkischen Arbeitgeberverbands unterwegs.