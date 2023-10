Besonders am Herzen liegt uns die nächste Generation. Wir möchten die Begeisterung, die uns tagtäglich antreibt, an sie weitergeben. Die hessische M+E-Industrie unterstützt und betreibt dazu zahlreiche Angebote für Schülerinnen und Schüler. Sie erleben durch Betriebsbesichtigungen, Messebesuche und unseren InfoTruck hautnah, wie faszinierend und vielfältig unsere Berufe in der M+E-Welt sind.

Doch nicht nur der Nachwuchs liegt uns am Herzen. Wir investieren in moderne Technik und in Weiterbildung, damit wir alle topfit für die Herausforderungen von morgen sind.