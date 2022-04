In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Hidden Champions wie in NRW. 29 Prozent dieser Firmen haben hier ihren Sitz, wie jüngst eine Studie der Universität Trier ergab. Das ist überdurchschnittlich viel, denn der Anteil des Landes an der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung liegt bei 21 Prozent.

Als Hidden Champions werden mittelständische Unternehmen bezeichnet, die zu den Top-Drei-Unternehmen auf dem Weltmarkt zählen oder Branchenführer in Europa sind. Solche Betriebe beschäftigen in Nordrhein-Westfalen fast eine Million Menschen und setzen im Jahr mehr als 150 Milliarden Euro um.