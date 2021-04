Wasserdampf setzt Duft frei

„Der Röstvorgang führt zu über 1.000 unterschiedlichen Verbindungen, die Einfluss auf Aromen und Geschmack haben. Nahezu 850 davon konnte man in Röstkaffee identifizieren, der Großteil sind flüchtige Aromastoffe“, sagt Epping Rossi.

„Nach dem Rösten sind die Aromastoffe in den Zellen eingeschlossen. Beim Kaffeekochen entfalten sie sich im Wasserdampf und verteilen sich in der Luft.“ Kaffeeduft ist übrigens so komplex, dass man ihn nicht künstlich erzeugen kann.