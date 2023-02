„Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, die arbeitsrechtlichen Vorgaben einzuhalten, und das kann er nur, wenn er weiß, wo der Arbeitnehmer sich tatsächlich aufhält“, erläutert die Juristin. Auch das Thema Unfallschutz muss geklärt werden, schließlich muss der Arbeitgeber die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten. „Unter Umständen ist es sinnvoll, ergänzend eine private Unfallversicherung abzuschließen“, rät Oberthür.

Konkreten Zeitraum mit der Sozialversicherung klären

Wer eine Workation plant, will ja in der Regel nicht auswandern, sondern nur für einige Wochen oder Monate im Ausland arbeiten. Auch in dieser Zeit möchte man weiterhin in der deutschen Sozialversicherung versichert bleiben, also weiter in die Rentenkasse einzahlen, den Schutz in der Arbeitslosenversicherung nicht verlieren und insbesondere in der bisherigen Kranken- und Pflegeversicherung bleiben.

„Damit der Schutz in der deutschen Sozialversicherung erhalten bleibt, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein“, sagt die Juristin. Welche das sind, muss im Einzelfall geprüft werden. Dies hängt unter anderem davon ab, ob es sich formal um eine Entsendung handelt und wie lange der Auslandsaufenthalt dauern soll.

„Wird dieser Punkt nicht korrekt geregelt, muss der Arbeitnehmer unter Umständen in die ausländischen Sozialversicherungssysteme eintreten oder er verliert seinen Versicherungsschutz sogar vollständig“, warnt Oberthür. Es ist also auch im eigenen Interesse des Mitarbeiters, dass alle diese Dinge von Anfang an richtig geplant werden.

Ab 183 Tagen vor Ort ist man im Ausland einkommenssteuerpflichtig

Bei längeren Auslandsaufenthalten (ab 183 Tagen) können auch steuerrechtliche Probleme entstehen. „Unter Umständen wird der Arbeitnehmer dann nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland einkommensteuerpflichtig“, erläutert die Juristin. Außerdem besteht das Risiko, dass der Workation-Mitarbeiter rein juristisch eine neue Betriebsstätte für das Unternehmen eröffnet.

Vereinfacht gesagt werden so Hotelzimmer oder Ferienwohnung zu einer neuen, ausländischen Unternehmensniederlassung mit allen rechtlichen Konsequenzen – und daran haben normalerweise weder der Mitarbeiter noch das Unternehmen ein Interesse.

Über mögliche Krankheit und andere praktische Probleme vorher Gedanken machen

Falls man während der Workation erkrankt, gelten die gleichen Regeln wie im Inland. Der Mitarbeiter muss sich also umgehend krankmelden, und der ausländische Arzt muss eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AUB) ausstellen. Das Risiko, dass die AUB des ausländischen Arztes hier nicht anerkannt werden kann, trägt allerdings der Mitarbeiter. „Kann ein erkrankter Arbeitnehmer keine ordnungsgemäße Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen, droht ihm der Vorwurf des unentschuldigten Fehlens“, erläutert Expertin Oberthür.

Daneben können bei der Workation natürlich auch eine Menge praktischer Probleme auftreten. Was, wenn das Laptop oder das Smartphone kaputtgehen? Was, wenn das WLAN nicht stabil funktioniert und ständig zusammenbricht? Darf der Chef den Mitarbeiter vorzeitig zurückholen, wenn ein neues, wichtiges Projekt hereinkommt? Wer trägt die Kosten, wenn der Mitarbeiter zwischendurch mal nach Hause fahren muss, um an wichtigen Besprechungen teilzunehmen? Kann man die Workation vorzeitig beenden, wenn die Familie Heimweh bekommt und nur noch nach Hause will?

Auf diese Fragen gibt es keine allgemeingültigen Antworten. Sie müssen individuell geklärt werden. Oberthür rät: „Alle diese praktischen Fragen sollten unbedingt vorher besprochen und schriftlich fixiert werden.“