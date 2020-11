Eine Allergie gegen Äpfel ist in Deutschland weit verbreitet

Die Apfel-Allergie ist die am weitesten verbreitete Obstallergie in Deutschland. Es handelt sich in der Regel um eine Kreuzallergie. Wer auf Pollen allergisch ist, hat auch meist beim Verzehr von Äpfeln Probleme. Denn einige Eiweiß-Bausteine im Apfel ähneln den Pollen. Das Immunsystem kann sie nicht unterscheiden. „Zu den allergenreichen Sorten zählen Golden Delicious, Granny Smith, Jonagold und Braeburn. Diese sollten bei einer Allergie gemieden werden,“ so die Expertin. Das hat zwei Gründe: In vielen jungen Sorten sind besonders viele Eiweißstoffe enthalten, die Allergikern nicht bekommen. Neue Äpfel enthalten zudem weniger Polyphenole als alte Sorten.

Man vermutet, dass eben diese sekundären Pflanzenstoffe die allergene Wirkung von Äpfeln aufheben. Sie bewirken aber auch, dass Äpfel nach dem Aufschneiden braun werden. Das mögen viele Kunden nicht. Deshalb sind Polyphenole bei den meisten neuen Sorten weggezüchtet.

Laut Expertin weisen alte Apfelsorten wie Berlepsch, Goldparmäne und Roter Boskoop ein geringeres allergenes Potenzial auf. Und sind daher eher für Allergiker geeignet. Wer lieber die seltenen, alten Apfelsorten essen möchte, sollte sich auf dem Wochenmarkt umsehen oder nach einer urtümlichen Streuobstwiese in seiner Nähe suchen. Tipp: Durch Kochen oder Backen verlieren Äpfel ihre allergene Wirkung. Oft genügt es sogar schon, die Äpfel an der Luft braun werden zu lassen.

Lieber Apfelsaftschorle als reinen Apfelsaft trinken

Generell gilt: Lieber die ganze Frucht mit Schale essen, damit man auch alle guten Inhaltsstoffe zu sich nimmt. Aber „im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung mit drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst kann ein Glas Fruchtsaft, wie etwa Apfelsaft, auch eine Portion Obst ersetzen“, sagt Gahl. Wer gerne zum Saft als Durstlöscher greift, sollte ihn lieber ordentlich mit Wasser verdünnen. „Am besten im Verhältnis 1 zu 3, also einen Teil Saft und drei Teile Wasser.“

Das ist gesünder, denn Apfelsaft enthält viel fruchteigenen Zucker. Ein Glas hat etwa genauso viele Kalorien wie ein Glas Limonade. Vorteil beim Apfelsaft: Er liefert im Gegensatz zur Limonade noch Mineralstoffe und Vitamine.

Äpfel mögen Dunkelheit und hohe Luftfeuchtigkeit

Für die richtige Lagerung der Äpfel, damit sie lange genießbar sind, hat die Ernährungswissenschaftlerin wichtige Tipps parat: „Kurzfristig können Äpfel im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wer Äpfel jedoch länger lagern möchte, sollte einen kühlen, dunklen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Keller oder Dachboden wählen. Äpfel können einfach nebeneinander auf Papier gelegt werden, damit sie keine Druckstellen entwickeln und schimmeln.“ Bei trockener Raumluft können die Äpfel auch in einer Plastiktüte gelagert werden. So schrumpeln sie nicht.

Im Supermarkt wird die Auswahl an Apfelsorten immer geringer

Auf der Welt gibt es mehr als 30.000 Apfelsorten, 2.000 davon allein in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Doch im örtlichen Supermarkt ist die Auswahl viel kleiner. So werden nur rund 25 verschiedene Sorten im Erwerbsobstbau kultiviert und nur 7 davon regelmäßig im Handel angeboten: Boskoop, Cox Orange, Golden Delicious, Elstar, Gloster, Jonagold und Granny Smith (Quelle: World Apple and Pear Association). Jeder dritte deutsche Apfel kommt übrigens aus dem Alten Land südlich der Elbe. Die Region ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas.