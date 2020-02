Giengen. Fabrikverkäufe haben eine gewisse Faszination. Im Laden kann ja jeder kaufen. Aber direkt beim Werk? Da bekommt man oft ganz andere Eindrücke und Angebote als im gewöhnlichen Geschäft. Zum Beispiel beim Stofftier-Hersteller Steiff in Giengen an der Brenz: Dort wartet nicht nur ein Shop, sondern eine ganze Erlebniswelt mitsamt Museum auf große und kleine Kuscheltier-Fans. Doch im Südwesten gibt es noch viel mehr Fabrikverkäufe, die mit Sonderangeboten und Ausstellungen locken.

Marken-Unterwäsche und Märklin-Bahnen

Beispiel Kleidung: Der Hersteller Marc Cain bietet im Factory-Outlet in Bodelshausen Damenmode zu reduzierten Preisen. Das Passende für drunter gibt es ganz in der Nähe beim Damenwäschehersteller Speidel. Weitere bekannte Wäschefabrikanten sind Mey in Albstadt-Lautlingen, Comazo in Albstadt-Ebingen, Jockey in Hechingen, Schiesser in Radolfzell und Rösch in Tübingen.

Rösch gehört zu den Anbietern, die auch auf dem Salamander-Areal in Kornwestheim ein Outlet haben (salamander-areal.com). Salamander selbst verkauft an dem ehemaligen Hauptsitz Markenschuhe sowie Accessoires zu reduzierten Preisen. Sioux bietet seine Schuhe im Outlet in Bietigheim-Bissingen an, wo auch der Bequemschuh-Spezialist Bär seinen Fabrikverkauf hat. Und Vitaform-Komfortschuhe findet man in Feldstetten auf der Alb.

Auch Jeans gibt’s direkt beim Hersteller – Joker in Ilsfeld und Mustang in Künzelsau.

Märklin, der Spezialist für Modelleisenbahnen, baut in Göppingen gerade sein neues „Märklineum“, eine Ausstellung mit Bistro – und natürlich einem Laden. Dieser hat bereits geöffnet.