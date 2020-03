Sicherere Alternativen zu Whatsapp: Hoccer, Telegram und Co.

Für iOS und Android gibt es viele verschiedene Apps, über die ein Chat möglich ist. Besonders häufig hört man die Namen Hoccer, Telegram, Threema und Wire. Alle vier sind für die beiden großen Betriebssysteme verfügbar und nutzen laut Verbraucherzentrale Bundesverband Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist an sich schon positiv zu bewerten.

Der Verband hat sich die AGBs dieser und anderer Messengerdienste ganz genau angesehen. Auf dem Portal der Verbaucherzentrale finden Sie eine Auswertung: verbraucherzentrale.de. Demnach können Hoccer und Threema eingesetzt werden, ohne dass man persönliche Daten hinterlegen müsste. Bei Threema kann man seine Telefonnummer speichern, muss es aber nicht. Das Adressbuch nutzt das Unternehmen aus der Schweiz nur anonymisiert.

„Das Datenschutzniveau in der Schweiz ist höher als in den USA“, sagt Mormann. „Das erkennt man auch an der Ausgestaltung der App.“ Außerdem kostet Threema Geld: Je nach Betriebssystem liegen die Kosten bei etwa 2 bis 3 Euro – einmalig. „Der Nutzer zahlt also mit Geld statt mit seinen Daten“, sagt Verbraucherschützer Mormann.

Bei Wire stehen die Server in der EU: Es gelten die strengen Datenschutzregeln der Union

Auch Wire hat seinen Sitz in der Schweiz, wurde aber in Deutschland entwickelt. Die Server der Firma stehen in der EU. Das Unternehmen bietet kostenpflichtige Versionen für Unternehmen und ihre Mitarbeiter an, ist zur privaten Nutzung aber kostenlos. Wire sagt über sich selbst, dass es ebenso wie Threema DSGVO-konform sei, sich also an die strengen Datenschutzregeln innerhalb der EU halte.

Kritisch zu betrachten: Telegram und Signal haben ihren Sitz in Dubai und den USA

Dann gibt es noch Telegram. Das Unternehmen wechselt gerne seinen Sitz. Gegründet wurde es in Russland, derzeit sitzt es in Dubai. Ob man das als vertrauenswürdiger betrachtet als einen Messenger, der zur Facebook-Gruppe gehört, muss jeder selbst abwägen. Auch Signal, das ja die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erfunden hat, ist aus europäischer Sicht nicht die beste Alternative, da es seinen Sitz in den USA hat.

Wer den Messenger wechseln will: Gleichzeitig andere Apps nutzen

Man kann auch mehrere Messenger gleichzeitig auf dem Smartphone nutzen. Sinnvollerweise packt man alle in einen Ordner mit dem Namen „Chat“ oder „Messenger“. Dann hat man gut im Blick, über welchen Kanal man eine Nachricht bekommen hat.

So kann man langsam, aber sicher beginnen, Nachrichten seltener über Whatsapp zu verschicken. Auch Hauke Mormann hat einen Tipp, um Kollegen, Freunde und Verwandte zum Wechsel anzuregen: „Man sollte das Thema immer wieder ansprechen und seinen Standpunkt vertreten“, sagt er. Hilfreich kann es auch sein, im Whatsapp-Profil darum zu bitten, über eine andere Chat-App angesprochen zu werden.