Es kommt nicht nur aufs Geld an. Neben einer guten Bezahlung bieten die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie ihren Auszubildenden viele weitere Vorteile, Chancen und Perspektiven. aktiv hat sich umgeschaut und stellt exemplarisch einige Beispiele vor.

Gute Ausstattung

In vielen Betrieben ist die Ausstattung für den Nachwuchs auf dem modernsten Stand. Der Autohersteller BMW etwa hat Ende des vergangenen Jahres im Ausbildungszentrum des größten europäischen Werks im niederbayerischen Dingolfing einen „Innovation-Hub“ aufgebaut – eine produktionsnahe und sichere Entwicklungs- und Erprobungsfläche für Themen wie 5G, künstliche Intelligenz oder Big-Data-Anwendungen. In dem Zentrum werden IT-Spezialisten mit Auszubildenden Hand in Hand arbeiten. Ausgestattet sind sie mit denselben Robotern, Anlagen, Zugriffsmöglichkeiten und Systemen wie in der realen Produktion. Der Hub funktioniert als „Reallabor“ für die Entwicklung zukunftsweisender IT-Lösungen.

Schönes Umfeld

Toolcraft, ein Hersteller von Präzisionsteilen im mittelfränkischen Georgensgmünd, präsentiert sich wie viele Unternehmen des Mittelstands als „große Familie“. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter wird individuell wertgeschätzt. Chefs und Inhaber sind mit allen per Du. Auszubildende mit Problemen in der Berufsschule werden nicht allein gelassen. Und wer es zum Beispiel ohne Auto schwer hat, zum Betrieb zu kommen, fährt in Fahrgemeinschaften mit Älteren zur Arbeit. Zudem wird im Unternehmen auf ein angenehmes Ambiente geachtet: in der Kantine, im Freien mit Liegen zum Relaxen und im begrünten Innenhof mit Teich, der regelmäßig für Meetings unter blauem Himmel genutzt wird.

Internationaler Einsatz

Bayerns M+E-Industrie ist global vernetzt und betreibt zahlreiche Standorte rund um den Globus. Da ist es auch als Azubi immer mal wieder möglich, in der Welt rumzukommen. Der Automobilzulieferer Brose etwa hat 70 Standorte in 25 Ländern, darunter auch in den USA und in China. Falls es passt und erwünscht ist, ermöglicht es das Unternehmen, einen Teil der Ausbildung in Europa oder auch in Übersee zu verbringen. So sollen die zukünftigen Fachkräfte wertvolle berufliche und private Erfahrungen sammeln, sich mit Menschen aus anderen Kulturen austauschen sowie Netzwerke knüpfen.