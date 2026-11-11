Was Beschäftigte über die Impfungen gegen Influenza, RSV und Keuchhusten wissen sollten

Keine Zeit und kein Kopf für Impftermine? Dr. med. Vera Stich-Kreitner, Mitglied des Präsidiums beim Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V., gibt Tipps, wie man ohne Aufwand an den Pieks kommt.

Frau Dr. Stich-Kreitner, was hält Berufstätige davon ab, sich impfen zu lassen?

Zu den Gründen gehört ein falsches Gefühl der Sicherheit im Sinne von: „Es wird mich schon nicht treffen.“ Auch Zeitmangel spielt eine Rolle – man denkt einfach nicht daran, in den Impfpass zu schauen. Außerdem gibt es Vorurteile gegenüber Impfungen sowie Angst vor Nebenwirkungen, die oft durch soziale Medien oder Erzählungen von anderen getriggert werden. So behaupten einige, sie seien durch die letzte Impfung an Grippe erkrankt. Eine Grippeimpfung kann als Totimpfung im Einzelfall zu kurzzeitigen Glieder- und Kopfschmerzen sowie leichtem Fieber führen, aber nie zu einer Grippe. Dem steht als Fakt gegenüber, dass Ungeimpfte schwere Grippeverläufe mit längeren Folgen erleiden können.

Wer sollte auf welchen Impfschutz besonders achten?

Frauen mit Kinderwunsch sollten auf einen ausreichenden Schutz gegenüber Masern, Röteln, Windpocken und Keuchhusten achten, im Übrigen auch gegen Grippe. Alle Totimpfstoffe lassen sich gegebenenfalls in der Schwangerschaft verabreichen, Lebendimpfstoffe vorher. Für Ältere ist der Schutz vor einer Grippeerkrankung, Gürtelrose und vor Erregern schwerer Atemwegserkrankungen wichtig. Das heißt, sie sollten sich gegen Pneumokokken und RSV immunisieren.

Wie zeitaufwendig ist das alles?

Impfungen beim Betriebsarzt sind wenig zeitaufwendig, da sie vor Ort erfolgen. Aber auch beim Hausarzt geht die Impfung meist sehr zügig. Falls verschiedene Impfungen erforderlich sind, kann man diese gleichzeitig geben. Das hat den Vorteil, dass an einem Termin alles erledigt ist. Generell gilt, dass der Arzt oder die Ärztin beim ersten Kontakt einen Plan mit den Impfzeitpunkten erstellt, zum Beispiel für die nachfolgenden Impfdosen. Dies geschieht in Absprache mit den Betroffenen. Die Grippeschutz- und die Coronaimpfung sind überdies in Apotheken möglich. Auch das geht in aller Regel schnell.