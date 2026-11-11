Was Beschäftigte über die Impfungen gegen Influenza, RSV und Keuchhusten wissen sollten
Bei vielen Erwachsenen klaffen bedenkliche Lücken im Impfpass. Welche wichtigen Impfungen Berufstätige oft nicht auf dem Schirm haben, darüber klärt eine Ärztin vom Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte auf.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Impfpass regelmäßig prüfen: Viele Erwachsene haben Lücken bei Grippe-, Keuchhusten-, Tetanus- oder Masernimpfungen.
- Besonders wichtig für Risikogruppen: Ältere sollten auch an RSV-, Pneumokokken- und Gürtelrose-Impfungen denken; Frauen mit Kinderwunsch an MMR- und Windpocken-Schutz.
- Vorsorge spart Ausfallzeiten: Impfungen verhindern schwere Krankheitsverläufe und können unkompliziert beim Betriebs- oder Hausarzt geplant und durchgeführt werden.
Wer seinen Impfpass erst sucht, wenn eine Krankheitswelle läuft oder die Koffer für den Auslandstrip gepackt sind, ist spät dran. Darum: regelmäßig Impflücken checken – die Grippesaison eignet sich als Anlass. Dabei ist die bedeutendste Neuerung: Die meisten Berufstätigen können die Covid-Impfung von der To-do-Liste nehmen. Denn die Ständige Impfkommission empfiehlt sie nur noch Menschen ab 75 Jahren außer bei bestimmten Grunderkrankungen.
Eine Grippe ist nicht harmlos
Wie wichtig der Schutz gegen Grippe (Influenza) ist, wird oft unterschätzt. Allein 2025 kosteten schwere Verläufe rund 6.250 Menschen in Deutschland das Leben. Je nach Virustyp und Immunisierung kann diese Zahl deutlich höher oder niedriger ausfallen. Ärztin Vera Stich-Kreitner vom Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte erklärt: Wer ungeimpft an Influenza erkrankt, kann sich damit einen mehrwöchigen Ausfall, gravierende Komplikationen, etwa eine Lungenentzündung, und einen monatelangen schlechten Allgemeinzustand einhandeln. Die Impfung erfolgt per Totimpfstoff und führt daher nie zu einer Grippe. Die Kosten werden meistens von der Kasse übernommen.
„Mit einem kleinen Pieks kann man viel Unangenehmes und Schlimmes verhindern“
Dr. med. Vera Stich-Kreitner, Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte
Auch bei Standardimpfungen, zum Beispiel gegen Tetanus, gibt es oft Lücken im Impfpass
Erhebliche Impflücken gibt es nicht nur bei Influenza. Auch Impfungen, die eigentlich Standard sind, weil sie vor gefährlichen Krankheiten schützen, werden oft vergessen. So haben viele Erwachsene die Immunisierung gegen Diphtherie, Tetanus (DT) und Keuchhusten/Pertussis nicht auf dem Schirm. Die Hälfte ist ungeschützt. Und im Kampf gegen Masern ist Deutschland zurückgefallen. Es gilt:
- Alle zehn Jahre die praktische DT-Kombi-Auffrischung nutzen, gegebenenfalls auch gegen Keuchhusten.
- Wer nach 1970 geboren ist und keine Masernimpfung im Impfpass hat: einmal nachholen. Erwachsene, die als Kind nur eine Masernimpfung hatten, brauchen gegebenenfalls eine zweite. Bei der Masernimpfung handelt es sich ebenfalls um einen Kombi-Impfstoff (MMR), der zusätzlich gegen Mumps und Röteln immunisiert.
- Wichtig für Frauen mit Kinderwunsch: Das Ungeborene muss vor MMR wie auch vor Windpocken geschützt werden! Die jeweilige Impfung mit Lebendimpfstoffen muss aber vor der Schwangerschaft erfolgen, nicht erst währenddessen.
Über 60? Dann gönnen Sie sich mehr, zum Beispiel die Impfung gegen RSV
Ältere sollten zudem die Impfungen gegen die Erreger schwerer Atemwegserkrankungen (Pneumokokken) und der Gürtelrose (Herpesviren) im Blick haben. Sie sollten ebenso auf den Schutz gegen Respiratorische Synzytial-Viren (RSV) achten. Diese Viren sind vor allem in der kalten Jahreszeit sehr verbreitet. Sie rufen Atemwegsinfektionen hervor. Erwachsene ab 60 Jahren mit bestimmten Grunderkrankungen und ab 75-Jährige haben ein besonderes Risiko, daran schwer zu erkranken.
Reise-Impfungen rechtzeitig planen
„Impfungen gehören zum Kerngeschäft der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte“, sagt Stich-Kreitner. Die Vorteile für Beschäftigte: kurze Wege, minimaler Zeitaufwand. Dies gilt auch für den Gesundheits-Check bei Einsätzen im Ausland. Die Ärztin rät: „Entsprechende Impfungen sollten vor der Reise vervollständigt werden – darum in aller Regel mindestens vier Wochen vorher zum Betriebsarzt gehen.“
Einmal in der Betriebs- oder Hausarztpraxis, kann man bei einem Termin gleich alle Impfungen prüfen lassen, einen Impfplan erstellen und oft auch fehlende Impfungen nachholen. Und anschließend landet der Impfausweis gut ausgefüllt in der Schublade.
„Ein falsches Gefühl der Sicherheit“
Keine Zeit und kein Kopf für Impftermine? Dr. med. Vera Stich-Kreitner, Mitglied des Präsidiums beim Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V., gibt Tipps, wie man ohne Aufwand an den Pieks kommt.
Frau Dr. Stich-Kreitner, was hält Berufstätige davon ab, sich impfen zu lassen?
Zu den Gründen gehört ein falsches Gefühl der Sicherheit im Sinne von: „Es wird mich schon nicht treffen.“ Auch Zeitmangel spielt eine Rolle – man denkt einfach nicht daran, in den Impfpass zu schauen. Außerdem gibt es Vorurteile gegenüber Impfungen sowie Angst vor Nebenwirkungen, die oft durch soziale Medien oder Erzählungen von anderen getriggert werden. So behaupten einige, sie seien durch die letzte Impfung an Grippe erkrankt. Eine Grippeimpfung kann als Totimpfung im Einzelfall zu kurzzeitigen Glieder- und Kopfschmerzen sowie leichtem Fieber führen, aber nie zu einer Grippe. Dem steht als Fakt gegenüber, dass Ungeimpfte schwere Grippeverläufe mit längeren Folgen erleiden können.
Wer sollte auf welchen Impfschutz besonders achten?
Frauen mit Kinderwunsch sollten auf einen ausreichenden Schutz gegenüber Masern, Röteln, Windpocken und Keuchhusten achten, im Übrigen auch gegen Grippe. Alle Totimpfstoffe lassen sich gegebenenfalls in der Schwangerschaft verabreichen, Lebendimpfstoffe vorher. Für Ältere ist der Schutz vor einer Grippeerkrankung, Gürtelrose und vor Erregern schwerer Atemwegserkrankungen wichtig. Das heißt, sie sollten sich gegen Pneumokokken und RSV immunisieren.
Wie zeitaufwendig ist das alles?
Impfungen beim Betriebsarzt sind wenig zeitaufwendig, da sie vor Ort erfolgen. Aber auch beim Hausarzt geht die Impfung meist sehr zügig. Falls verschiedene Impfungen erforderlich sind, kann man diese gleichzeitig geben. Das hat den Vorteil, dass an einem Termin alles erledigt ist. Generell gilt, dass der Arzt oder die Ärztin beim ersten Kontakt einen Plan mit den Impfzeitpunkten erstellt, zum Beispiel für die nachfolgenden Impfdosen. Dies geschieht in Absprache mit den Betroffenen. Die Grippeschutz- und die Coronaimpfung sind überdies in Apotheken möglich. Auch das geht in aller Regel schnell.
Krankenstand und Kosten für Entgeltfortzahlung bleiben hoch
Wie die Betriebskrankenkassenmelden, ist der Krankenstand im Jahr 2025 zwar minimal gesunken. Dennoch lag er weiterhin über dem Niveau von vor der Pandemie. Der wesentlichste Grund ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), die es seit 2022 gibt. Seitdem werden alle AU erfasst und die frühere Meldelücke geschlossen. Hauptursachen für Fehlzeiten sind Muskel-Skelett-, Atemwegs- und psychische Erkrankungen. Dem Institut der deutschen Wirtschaft zufolge wendeten Arbeitgeber 2025 insgesamt 72,5 Milliarden Euro für die krankheitsbedingte Entgeltfortzahlung auf, bei steigender Tendenz. Zum Vergleich: 2015 lag dieser Betrag bei 44,8 Milliarden. Auf die Entgeltfortzahlungen werden noch die Sozialversicherungsbeiträge fällig. Rechnet man diese mit ein, zahlten die Arbeitgeber 2025 insgesamt 85,6 Milliarden Euro für Krankheitsfälle (2015: 52,7 Milliarden Euro).
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