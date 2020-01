Denn letztlich ist der Zins ja nichts anderes als der Preis des Kapitals. Drängt mehr Geld auf den Markt, drückt das den Zinssatz. Und genau das lässt sich beobachten. „Seit gut 15 Jahren wird über eine globale ‚Sparschwemme‘ diskutiert“, sagt Markus Demary, Experte für Geldpolitik und Finanzmärkte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. „Und es gibt tatsächlich mehrere Ursachen, die das Angebot an Kapital laufend vergrößern.“

Warum drängt so viel Kapital auf den Markt? Da gibt es gewichtige Gründe

Da ist vor allem der „demografische Wandel“ in vielen Industriestaaten: Die Bevölkerungen altern deutlich. „Immer mehr Menschen bereiten sich auf ein längeres Leben vor – und legen deshalb mehr fürs Alter zur Seite als frühere Generationen“, erklärt Demary, „dieser demografische Trend lässt sich in den kommenden Jahrzehnten nicht aufhalten.“

In den Schwellenländern wiederum waren Milliarden Menschen früher schlicht zu arm, um nennenswert zu sparen. Inzwischen wächst mit dem privaten Wohlstand etwa in Asien die Geldmenge auf den Konten.

„Außerdem verschulden sich viele Unternehmen in den Industrieländern nicht mehr so stark“, so Demary weiter, „denn sie investieren nicht mehr nur klassisch in Anlagen oder Gebäude, sondern in Daten, Lizenzen und das Wissen ihrer Mitarbeiter – dafür ist aber weniger Geld nötig.“

Generell steigt zudem die Bedeutung des Dienstleistungssektors, der weniger frisches Kapital braucht als das Produzierende Gewerbe. Wenn schließlich Staaten ihre Verschuldung senken oder weniger investieren, trägt auch das dazu bei, dass global weniger Kapital nachgefragt wird.