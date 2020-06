Die Kontaktsperren wegen Corona haben die Bewerbungsverfahren vieler Unternehmen drastisch verändert. Zahlreiche Firmen waren von jetzt auf gleich gezwungen, ihr Personal per Videokonferenzen zu rekrutieren. Marlene Pöhlmann, Leiterin der Berliner Niederlassung des Personaldienstleisters Robert Half, der weltweit Fachkräfte vermittelt, glaubt, dass auch in Zukunft viel mehr Vorstellungsgespräche auf digitalem Weg geführt werden. Die Expertin erläutert, was Bewerber dabei beachten sollten.

Weniger Stress und Kosten für Unternehmen und Bewerber durch ein Videogespräch

Pöhlmann sieht in erster Linie Vorteile in digitalen Bewerbungsgesprächen. Unternehmen könnten Kosten sparen, da weniger oder womöglich gar keine Räume für Vorstellungsgespräche mehr nötig seien. Den Bewerbern wiederum blieben unter Umständen stressige Anreisen erspart. „Videokonferenzen machen das Ganze schneller und unkomplizierter“, so Pöhlmann. Der Erfolg des Bewerbers hänge jedoch auch vom richtigen Umgang mit dem digitalen Medium ab.

Vorbereitung ist alles: Ein Probe-Videointerview erspart böse Überraschungen

Zunächst müssen die Voraussetzungen für das Gespräch stimmen. Beim Unternehmen sollten sich Bewerber rechtzeitig über die genutzte Technik informieren, so die Expertin. Besonders häufig kämen bei Video-Schalten die Programme Skype und Microsoft Teams zum Einsatz.

Nicht nur die passende App gelte es herunterzuladen, ratsam sei es auch, im Vorfeld ein Probegespräch zu führen. Etwa mit dem besten Freund oder Freundin. Dabei gilt es die Tonqualität zu prüfen, die Internetverbindung und die Ausrichtung der Kamera. Auch mit aktuellen Smartphones lassen sich mittlerweile gute Videokonferenzen führen – wenn das Gerät denn richtig und standsicher ausgerichtet ist.