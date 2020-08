Übrigens: Akkus sind bald „Made in Germany“

Lange Zeit wurden Lithium-Ionen-Akkus vorwiegend in China, Südkorea und Japan gefertigt – keine gute Ausgangsbasis für die Elektroauto-Pläne deutscher Hersteller. Jetzt wandelt sich das Bild! Ein halbes Dutzend Fabriken entstand oder entsteht gerade in Deutschland und anderen EU-Staaten. Der E-Auto-Aufschwung lockt die Konzerne CATL, LG Chem und Samsung her, auch deutsche Firmen haben Projekte.

„Batteriezellen auf Lithium-Ionen-Basis transportiert man aus mehreren Gründen eigentlich nur ungern auf dem Schiff und schon gar nicht mit dem Flugzeug“, sagt Thomas Puls, Experte für die Auto­branche am Institut der deutschen Wirtschaft. „Und bei der Fertigung der Zellen entfallen an die 80 Prozent der Kosten auf Material, Maschinen und Anlagen. Dieser Kostenblock ist völlig unabhängig vom Standort.“

Also fertigt man die Akkus in den hochautomatisierten Anlagen am besten gleich da, wo sie später benötigt werden. So baut der Konzern CATL nun bei Erfurt eine Gigafactory. Opel und sein Mutterkonzern PSA planen ein Werk in Kaiserslautern. VW will mit seinem Partner Northvolt in Salzgitter eine ähnlich große Fabrik hochziehen. Northvolt plant auch in Schweden, LG Chem hat schon in Polen gebaut, Samsung in Ungarn. „Gigafactories“ nennt man diese Werke, weil man in ihnen pro Jahr Akkus mit mehreren Gigawattstunden Kapazität produzieren kann. Das reicht jeweils für mehrere Hunderttausend E-Autos. Übrigens: Das Marktpotenzial ist riesig. Die European Battery Alliance schätzt das mögliche Volumen in Europa auf bis zu 250 Milliarden Euro schon Mitte der 2020er Jahre.