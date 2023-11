Nach zwei Jahren Bauzeit fertig

Thyssenkrupp-CEO Miguel López begrüßte die Gäste und betonte in seiner Ansprache das hohen Niveau, mit dem TKMS seinen Standort Kiel ausbaut. „Der Produktionskomplex, der hier in nur zwei Jahren entstanden ist, gehört zu den modernsten Schiffsbauhallen der Welt“, sagte López. „Diese Investition stärkt den Standort Kiel, die Thyssenkrupp Marinesparte als Ganzes und leistet einen wichtigen Beitrag zur maritimen Sicherheit.“

TKMS-CEO Oliver Burkhard ergänzte: „Mit dem Baustart haben wir heute den Startschuss und ein starkes Signal für die europäische Zusammenarbeit gesetzt. Hier treffen sich Partner auf Augenhöhe und entwickeln gemeinsam die modernsten U-Boote für die Herausforderungen der Zukunft.“

Geteilte Ressourcen zum beiderseitigen Vorteil

Mit dem 212CD-Programm werden erstmals die Marinestreitkräfte von zwei nordeuropäischen Nationen baugleiche U-Boote nutzen und so von geteilten Ressourcen und Interoperabilität profitieren. Der Auftrag, der nach Einschätzung von Branchenkennern ein Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro haben dürfte, umfasst die Lieferung von zwei U-Booten an die deutsche und vier an die norwegische Marine.

TKMS ist mit rund 7.500 Beschäftigten eines der weltweit führenden Marineunternehmen und als Systemanbieter im Unter- und Überwasserschiffbau sowie im Bereich maritimer Elektronik und Sicherheitstechnologie tätig. Am Standort Kiel arbeiten rund 3.100 Fachkräfte.