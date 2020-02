In der Bodensee-Therme Konstanz ist die Aussicht faszinierend

In Sachen Spektakel kann die Bodensee-Therme in Konstanz mithalten: Besucher freuen sich über das Unterwasser-Farbenspiel im 34 Grad warmen Außenbecken. Auch die Sicht auf den Bodensee und die umliegenden Alpengipfel ist faszinierend. Dagegen ist im Innenbecken pure Wasser-Wellness angesagt: Boden- und Massagedüsen, Wassersprudler und Sprudelliegen bearbeiten Nackenverspannungen und Fußsohlen. Im Salzraum kann man die wohltuende Wirkung von Steinsalz genießen.

In die Panorama-Therme Beuren lockt eine Höhlenlandschaft

Etwas heimatlicher geht es in der Panorama-Therme Beuren zu: Die Thermengrotte ist in ihrer Gestaltung einer Höhlenlandschaft der Schwäbischen Alb nachempfunden. In der Nebelhöhle etwa sitzen die Besucher zwischen künstlichen Stalagmiten und Stalaktiten. Insgesamt gibt es hier sieben Warmwasserbecken mit Temperaturen zwischen 28 und 40 Grad, dazu Saunen und Dampfbäder. So macht der Winter Spaß!

Mehr Informationen unter

carasana.de

therme-konstanz.de

panorama-therme.de