Einzelne Gegenstände kann man per Vermächtnis weitergeben

Will man einer bestimmten Person, die nicht zu den Erben zählt, eine spezielle Sache hinterlassen, fügt man das als „Vermächtnis“ in das Testament ein. Die Erben müssen diesen Gegenstand dann herausgeben. Ein Vermächtnisnehmer hat keinerlei Pflichten, muss sich nicht wie die Erben um die Aufteilung des Nachlasses kümmern und haftet auch nicht für Schulden des Erblassers. Wichtig ist daher, dass ganz klar ein oder mehrere Erben festgelegt sind, damit das Nachlassgericht einen Erbschein ausstellen kann. „Einer der schlimmsten Fehler ist, sein Vermögen nur nach Gegenständen aufzuteilen“, betont Bittler, „wenn der Nachlass bloß auf diese Weise verteilt ist, wird später nur gerätselt und ausgelegt.“

Gesetzliche Erbfolge berücksichtigt eine bestimmte Reihenfolge

Wer alles an den Ehepartner und die Kinder vererben will, benötigt übrigens kein Testament – ohne greift einfach die gesetzliche Erbfolge. „Angenommen, Sie haben nichts aufgeschrieben, sind verheiratet, haben zwei Kinder und keinen Ehevertrag, es gilt die Zugewinngemeinschaft: Dann erbt der Ehegatte die eine Hälfte, die Kinder die andere“, so der Fachanwalt. Genau gesagt sieht die gesetzliche Erbfolge so aus: Ohne Testament richtet sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis, ob jemand etwas bekommt. Sofern vorhanden beziehungsweise am Leben, erben laut Gesetz in dieser Reihenfolge zuerst die Kinder oder Enkelkinder, gegebenenfalls die Eltern oder Geschwister, Nichten und Neffen, noch seltener die Onkel und Tanten oder Cousins und Cousinen.

Für Ehepaare kann das sogenannte Berliner Testament interessant sein, mit dem sich die Partner gegenseitig als Alleinerben einsetzen. So können sie gemeinsam vorgeben, dass ihre Kinder erst dann erben sollen, wenn beide Eltern tot sind. Ein Problem dabei: Sobald dann einer verstorben ist, ist in der Regel keine Änderung dieses gemeinsamen Testaments mehr möglich.