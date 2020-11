In Bayern machten schon 1.100 Unternehmen mit

Die Fördermöglichkeiten können auch gut in Zeiten der Kurzarbeit genutzt werden. Lernen wird dabei möglichst leicht gemacht. Die Teilqualifizierung teilt anerkannte Ausbildungsberufe in mehrere Einheiten auf. Das Qualifizierungsprogramm der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) gibt es in Bayern seit mehr als zehn Jahren. Es existiert inzwischen auch bundesweit, in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden.

In Bayern machten bisher mehr als 1.100 Unternehmen mit. Auch viele Metall- und Elektrobetriebe (M+E) haben Trainings für Mitarbeiter in Auftrag gegeben. Im Freistaat wurden dabei rund 15.600 Beschäftigte weiterqualifiziert. Zur Auswahl stehen etwa M+E-Berufe wie Industrieelektriker, -mechaniker oder Fachlagerist, gegliedert in mehrere in sich geschlossene Module. Wer sie durchlaufen hat, kann sich für eine externe Facharbeiterprüfung anmelden.

Neu ist der Fachinformatiker für Systemintegration

Während der Pandemie wird das Programm teils digital weitergeführt. Online-Dozenten vermitteln die Theorie und kontrollieren auf digitalem Weg die Lernfortschritte. Abgerundet wird dies durch Praxiseinheiten im Betrieb.

Aktuell sind rund 25 kaufmännische, dienstleistungsorientierte oder gewerblich-technische Berufsbilder verfügbar. Das digitale Angebot wird laufend erweitert. Es umfasst derzeit vier Berufe. Jüngster Neuzugang ist der Fachinformatiker mit Fachrichtung Systemintegration.