Nach Berechnungen des Stromversorgers EON haben die Streaming-Dienste im Jahr 2018 so viel Energie verbraucht, wie sämtliche Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen gemeinsam.

Hoher Energieverbrauch zur Kühlung von Rechenzentren

Der Hauptgrund dafür liegt in den Rechenzentren, die weltweit betrieben werden und auf deren Servern Filme, Serien und Videos abgespeichert sind, bis sie abgerufen werden. Diese Zentren müssen permanent gekühlt werden, was große Mengen an Energie verbraucht. Zusätzlich werden immer mehr dieser Rechenzentren benötigt, weil immer mehr Daten produziert werden.

Beim Streaming werden Daten für jeden Einzelnen übertragen

Den hohen Energiebedarf durch das Streamen von Filmen erklärt Martin Gobbin, Technikredakteur bei der Stiftung Warentest in Berlin, so: „Wenn zehn Millionen Menschen einen Film im Fernsehen schauen, löst das nur eine einzige Ausstrahlung aus. Wenn aber zehn Millionen Menschen einen Film streamen, löst das auch zehn Millionen Übertragungen aus. Das verursacht also einen massiv höheren Stromverbrauch.“