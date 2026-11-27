Auch den Jüngsten vorzulesen, bringt eine Menge

Dabei geht es nicht nur darum, Kindern die Texte vorzutragen: Was auch zählt, ist die schöne gemeinsame Zeit, das Erleben der Welt, die sich zwischen den Buchdeckeln und mit den Geschichten auftut. Dabei geschieht weitaus mehr, als den Beteiligten bewusst ist:

Kinder und Erwachsene tauschen sich über die Geschichten aus: So verankern sich neue Wörter.

Sie beschreiben, was sie sehen: Die Ausdrucksfähigkeit der Kleinen wächst.

Sie ziehen Parallelen zur eigenen Welt: Dies weitet den Horizont.

Kinder lernen die Struktur von Texten kennen: So erfahren sie, was Erzählen bedeutet.

Sie folgen den Erlebnissen der Figuren: Dies fördert Empathie und soziale Kompetenzen.

All das macht Kinder mit dem Lesen vertraut, lange bevor sie selbst anfangen, Buchstaben zu entziffern. Auch und gerade für die Kleinsten ist daher das Vorlesen eine sinnvoll investierte Zeit.

Ehmig stellt allerdings fest: „Eltern scheuen sich tendenziell, sehr kleinen Kindern vorzulesen, also den Ein- bis Zweijährigen, und viele hören mit dem Vorlesen auf, wenn die Kinder in die Schule kommen.“ Doch die Annahme, Vorlesen habe bei Kleinkindern oder i-Dötzchen keinen Nutzen, sei nicht richtig. Sie ermuntert Eltern, möglichst früh mit dem Vorlesen zu beginnen. Und es beizubehalten, wenn der Sprössling in die Schule kommt: „Damit kann man einer möglichen Frustration beim Lesenlernen entgegenwirken.“

Die gute Nachricht: Immer mehr Eltern lesen vor

Dem zweijährlichen Vorlesemonitor zufolge liest ein immer größerer Anteil der Eltern den Kindern regelmäßig vor oder betrachtet mit ihnen Bilderbücher. Dieses Vergnügen muss nicht teuer sein:

Das Programm „Lesestart“ der Stiftung Lesen stellt Eltern von Babys und Kleinkindern Gratis-Lese-Sets zur Verfügung, und zwar über Kinderarztpraxen oder Bibliotheken in der Nähe.

Der Verein coach@school bringt kostenfreie Bücherkoffer in Kitas und Schulen. Diese Koffer enthalten Bücher in vielerlei Sprachen. Der Verein ist in 15 Bundesländern aktiv. Autorin Cornelia Funke unterstützt ihn als Schirmherrin.

Für Kinder ist die Bücherausleihe in Stadtbüchereien kostenlos. Frischgebackene Eltern können bereits für ihr Neugeborenes einen Ausweis ausstellen lassen und haben dann viel Auswahl.

Kinderbuchverlage und weitere Portale stellen Vorlesegeschichten online zur Verfügung – Angaben zur Lesedauer und Tipps für verschiedene Altersgruppen inklusive. Zu den Anbietern zählt der deutsche Bildungsserver des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation.

Kinderbuch-Apps wie tigerbooks haben Funktionen zum Vor- und zum Selbstlesen. Zudem bieten sie interaktive Elemente.

Expertin Ehmig sieht in digitalen Medien keineswegs den Feind des Buches. Sie sagt: „Digitale Medien gehören – ebenso wie gedruckte – zu den Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie haben ihre Daseinsberechtigung und keine Medienart sollte gegen eine andere ausgespielt werden.“

Mehr noch: „Das Lesen umfasst auch die Einordnung und Beurteilung von Information und das ist im Zeitalter KI-generierter Texte oder in politischen Zusammenhängen mehr als aktuell. Nur wer gut lesen kann, wird sich im digitalen Raum erfolgreich und sinnvoll orientieren können.“

Warum es auf flüssiges Lesen ankommt

Gut lesen, diese Fähigkeit zahlt sich in jeder Lebenssituation aus. Für Schulkinder ist sie der Schlüssel zum Schulerfolg. Ehmig erklärt: „Flüssiges Lesen meint die selbstverständliche Handhabung der Lesetechnik. Das bedeutet, den Text zu verstehen, ohne über den Lesevorgang nachdenken zu müssen. Nur wer flüssig liest, kann sich auf den Inhalt konzentrieren.“

Das ist wie beim Autofahren: Schalten, Bremsen, Lenken geschehen beim routinierten Fahren quasi automatisch. Das erlaubt es, den Verkehr aufmerksam wahrzunehmen und die Fahrt zu genießen.

Routiniertes Lesen ist in allen Schulfächern wichtig, ob Mathe, Chemie oder Geschichte. Aufgaben zu begreifen, Textstrukturen zu erkennen, Fachbegriffe aufzunehmen und zu nutzen und Lösungen zu formulieren: Dafür bilden gute Lesekompetenzen die Basis. Und Vorlesen steht dabei ganz am Anfang.

Vorlesen ist nur was für Profis? Von wegen!

Doch wenn, wie jüngst zum bundesweiten Vorlesetag, Bildungsministerin Karin Prienoder Influencer Pascal Martin „Qualle“ zum Buch greifen, dann liegt die Messlatte sehr hoch. Der Alltag von berufstätigen Eltern lässt hingegen oft wenig Raum für gemeinsame Muße, vom schicken Ambiente ganz zu schweigen.

Darum macht Ehmig Mut: Ideale Vorlese-Situationen, wie man sie in manchen Medien vermittelt bekommt, sind nicht erforderlich. Die Expertin räumt mit den gängigen Vorbehalten auf:

„Ich lese nicht gut genug“: Eine besondere Vorlesestimme braucht es nicht. Lesen Sie einfach, schauen Sie Bilder an oder erzählen Sie mit eigenen Worten weiter. Kinder brauchen keine Aufführung, sondern gemeinsame Zeit.

„Das Zimmer ist nicht aufgeräumt“: Fürs Vorlesen spielt das keine Rolle.

„Wir haben nur wenige Bücher“: Man muss ein Buch nicht besitzen, um daraus vorzulesen. Zudem gibt es digitale Möglichkeiten, Bilder zu betrachten und Geschichten zu erzählen.

„Wir haben keine Zeit“: Vorlesen braucht fast keine Vorbereitung und ist weniger zeitintensiv als andere Aktivitäten. Im Übrigen lassen sich auch Verwandte und Freunde für Extra-Vorlese-Einheiten gewinnen.

„Die Kita macht das schon“: Eine Kita ersetzt nicht die Geborgenheit, die Eltern beim Vorlesen geben.

„Mein Kind interessiert sich nicht für Bücher“: Verbinden Sie Geschichten mit den Vorlieben Ihres Kindes und kommen Sie darüber miteinander ins Gespräch.

Ob zwei Seiten vor dem Einschlafen oder eine Geschichte am Wochenende: Jede Vorlesezeit gibt Kindern einen Schatz mit auf den Weg.