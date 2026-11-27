So fördert Vorlesen die Lesekompetenz von Kindern – und einiges mehr
Vorlesen ist wichtiger, als viele denken. Denn es macht Kinder früh mit Sprache und dem Lesen vertraut – dies wiederum zählt für den Schulerfolg. Eine Expertin gibt Tipps, wie das Vorlesen zusätzlich Erwachsenen Spaß macht.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Lesekompetenz: Jugendliche in Deutschland zeigen aktuell die niedrigsten Kompetenzwerte, seit es die Pisa-Studien gibt. Doch auch vielen Eltern fehlen Lese-Skills.
- Vorlesen schult schon bei Kleinkindern Wortschatz, Ausdruck und Empathie. Es bereitet das flüssige Lesen vor, das für alle Schulfächer nötig ist.
- Beim Vorlesen kommt es auf gemeinsame Zeit und Gespräch an, nicht auf Vorlesetalent. Bibliotheken und kostenfreie Kinderbuch-Portale helfen.
Die jüngste Pisa-Studie kam zu einem beunruhigenden Ergebnis: Die Lesekompetenz deutscher Jugendlicher ist die niedrigste seit Beginn der Messungen im Jahr 2000. Knapp jeder Dritte erfasst demnach die Hauptaussage eines Textes nicht.
Parallel dazu zeigen sich auch viele Jugendliche mit geringen Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften. Da tröstet es wenig, dass es den Jugendlichen in den anderen Ländern ganz ähnlich ergeht.
„Vorlesen bereitet den Boden für das spätere eigene Lesen. Es schult Wortschatz und Sprachvermögen“
Professor Simone Ehmig, FU Berlin
Bildungsforscherin Simone Ehmig vom Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der FU Berlin schaut beim Thema Lesen nicht nur auf die Heranwachsenden. Sie stellt fest: „Auch in der erwachsenen Bevölkerung gibt es eine hohe Zahl von Menschen mit wenig Lesekompetenz.“
Diese Personen, führt sie aus, könnten Texte nur in Teilen oder höchstens einzelne Sätze lesen. Ihnen fällt es entsprechend schwer, das Lesen an ihren Nachwuchs weiterzugeben. Und dabei ist der frühe Zugang zum Lesen in vielerlei Hinsicht so wichtig. Ehmig betont: „Vorlesen bereitet den Boden für das spätere eigene Lesen. Es schult Wortschatz und Sprachvermögen.“
Auch den Jüngsten vorzulesen, bringt eine Menge
Dabei geht es nicht nur darum, Kindern die Texte vorzutragen: Was auch zählt, ist die schöne gemeinsame Zeit, das Erleben der Welt, die sich zwischen den Buchdeckeln und mit den Geschichten auftut. Dabei geschieht weitaus mehr, als den Beteiligten bewusst ist:
- Kinder und Erwachsene tauschen sich über die Geschichten aus: So verankern sich neue Wörter.
- Sie beschreiben, was sie sehen: Die Ausdrucksfähigkeit der Kleinen wächst.
- Sie ziehen Parallelen zur eigenen Welt: Dies weitet den Horizont.
- Kinder lernen die Struktur von Texten kennen: So erfahren sie, was Erzählen bedeutet.
- Sie folgen den Erlebnissen der Figuren: Dies fördert Empathie und soziale Kompetenzen.
All das macht Kinder mit dem Lesen vertraut, lange bevor sie selbst anfangen, Buchstaben zu entziffern. Auch und gerade für die Kleinsten ist daher das Vorlesen eine sinnvoll investierte Zeit.
Ehmig stellt allerdings fest: „Eltern scheuen sich tendenziell, sehr kleinen Kindern vorzulesen, also den Ein- bis Zweijährigen, und viele hören mit dem Vorlesen auf, wenn die Kinder in die Schule kommen.“ Doch die Annahme, Vorlesen habe bei Kleinkindern oder i-Dötzchen keinen Nutzen, sei nicht richtig. Sie ermuntert Eltern, möglichst früh mit dem Vorlesen zu beginnen. Und es beizubehalten, wenn der Sprössling in die Schule kommt: „Damit kann man einer möglichen Frustration beim Lesenlernen entgegenwirken.“
Die gute Nachricht: Immer mehr Eltern lesen vor
Dem zweijährlichen Vorlesemonitor zufolge liest ein immer größerer Anteil der Eltern den Kindern regelmäßig vor oder betrachtet mit ihnen Bilderbücher. Dieses Vergnügen muss nicht teuer sein:
- Das Programm „Lesestart“ der Stiftung Lesen stellt Eltern von Babys und Kleinkindern Gratis-Lese-Sets zur Verfügung, und zwar über Kinderarztpraxen oder Bibliotheken in der Nähe.
- Der Verein coach@school bringt kostenfreie Bücherkoffer in Kitas und Schulen. Diese Koffer enthalten Bücher in vielerlei Sprachen. Der Verein ist in 15 Bundesländern aktiv. Autorin Cornelia Funke unterstützt ihn als Schirmherrin.
- Für Kinder ist die Bücherausleihe in Stadtbüchereien kostenlos. Frischgebackene Eltern können bereits für ihr Neugeborenes einen Ausweis ausstellen lassen und haben dann viel Auswahl.
- Kinderbuchverlage und weitere Portale stellen Vorlesegeschichten online zur Verfügung – Angaben zur Lesedauer und Tipps für verschiedene Altersgruppen inklusive. Zu den Anbietern zählt der deutsche Bildungsserver des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation.
- Kinderbuch-Apps wie tigerbooks haben Funktionen zum Vor- und zum Selbstlesen. Zudem bieten sie interaktive Elemente.
Expertin Ehmig sieht in digitalen Medien keineswegs den Feind des Buches. Sie sagt: „Digitale Medien gehören – ebenso wie gedruckte – zu den Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie haben ihre Daseinsberechtigung und keine Medienart sollte gegen eine andere ausgespielt werden.“
Mehr noch: „Das Lesen umfasst auch die Einordnung und Beurteilung von Information und das ist im Zeitalter KI-generierter Texte oder in politischen Zusammenhängen mehr als aktuell. Nur wer gut lesen kann, wird sich im digitalen Raum erfolgreich und sinnvoll orientieren können.“
Warum es auf flüssiges Lesen ankommt
Gut lesen, diese Fähigkeit zahlt sich in jeder Lebenssituation aus. Für Schulkinder ist sie der Schlüssel zum Schulerfolg. Ehmig erklärt: „Flüssiges Lesen meint die selbstverständliche Handhabung der Lesetechnik. Das bedeutet, den Text zu verstehen, ohne über den Lesevorgang nachdenken zu müssen. Nur wer flüssig liest, kann sich auf den Inhalt konzentrieren.“
Das ist wie beim Autofahren: Schalten, Bremsen, Lenken geschehen beim routinierten Fahren quasi automatisch. Das erlaubt es, den Verkehr aufmerksam wahrzunehmen und die Fahrt zu genießen.
Routiniertes Lesen ist in allen Schulfächern wichtig, ob Mathe, Chemie oder Geschichte. Aufgaben zu begreifen, Textstrukturen zu erkennen, Fachbegriffe aufzunehmen und zu nutzen und Lösungen zu formulieren: Dafür bilden gute Lesekompetenzen die Basis. Und Vorlesen steht dabei ganz am Anfang.
Vorlesen ist nur was für Profis? Von wegen!
Doch wenn, wie jüngst zum bundesweiten Vorlesetag, Bildungsministerin Karin Prienoder Influencer Pascal Martin „Qualle“ zum Buch greifen, dann liegt die Messlatte sehr hoch. Der Alltag von berufstätigen Eltern lässt hingegen oft wenig Raum für gemeinsame Muße, vom schicken Ambiente ganz zu schweigen.
Darum macht Ehmig Mut: Ideale Vorlese-Situationen, wie man sie in manchen Medien vermittelt bekommt, sind nicht erforderlich. Die Expertin räumt mit den gängigen Vorbehalten auf:
- „Ich lese nicht gut genug“: Eine besondere Vorlesestimme braucht es nicht. Lesen Sie einfach, schauen Sie Bilder an oder erzählen Sie mit eigenen Worten weiter. Kinder brauchen keine Aufführung, sondern gemeinsame Zeit.
- „Das Zimmer ist nicht aufgeräumt“: Fürs Vorlesen spielt das keine Rolle.
- „Wir haben nur wenige Bücher“: Man muss ein Buch nicht besitzen, um daraus vorzulesen. Zudem gibt es digitale Möglichkeiten, Bilder zu betrachten und Geschichten zu erzählen.
- „Wir haben keine Zeit“: Vorlesen braucht fast keine Vorbereitung und ist weniger zeitintensiv als andere Aktivitäten. Im Übrigen lassen sich auch Verwandte und Freunde für Extra-Vorlese-Einheiten gewinnen.
- „Die Kita macht das schon“: Eine Kita ersetzt nicht die Geborgenheit, die Eltern beim Vorlesen geben.
- „Mein Kind interessiert sich nicht für Bücher“: Verbinden Sie Geschichten mit den Vorlieben Ihres Kindes und kommen Sie darüber miteinander ins Gespräch.
Ob zwei Seiten vor dem Einschlafen oder eine Geschichte am Wochenende: Jede Vorlesezeit gibt Kindern einen Schatz mit auf den Weg.
„Vorlesen ist keine Einbahnstraße“
Bildungsforscherin Simone Ehmig über Tools, die das Vorlesen unterstützen – und warum das gemeinsame Erleben stets im Vordergrund stehen sollte.
Frau Professor Ehmig, wie sorge ich dafür, dass das Vorlesen allen Beteiligten Spaß macht?
Vorlesen macht allen Beteiligten Spaß, wenn die Geschichten an Themen aus dem Alltag anknüpfen, Erlebnisse und Erfahrungen einfließen sowie Pläne, zum Beispiel für die Ferien, zur Sprache bringen. Vorlesen ist keine Einbahnstraße – Eltern und Kinder sollten beteiligt sein. Ältere Kinder, die schon ein bisschen selbst lesen können, lesen einzelne Textpassagen, die Geschichten werden Anlass zum Austausch, sie können gemeinsam weitergesponnen werden.
Neben Büchern dürfen digitale Medien genutzt werden, man kann spielerische Elemente in die Geschichten einbauen, das Kuscheltier mitlesen lassen oder dem (lebendigen) Hund vorlesen. Das Vorlesen muss in die Welt der Kinder und Familien eingebunden sein, ihr nicht ein fremdes Ritual aufdrücken.
Wie nutze ich digitale Tools richtig?
Digitale Tools sind eine tolle Ergänzung. Passender sind am Anfang aber erste Bücher mit Bildern, manchmal Fühl- oder Hörelementen für die ganz Kleinen, später mit Geschichten und Bildern.
Wenn digitale Geräte und Tools zum Einsatz kommen, dann sollte man sie immer gemeinsam mit dem Kind nutzen, zusammen die Bilder anschauen, den Text nachverfolgen, der gelesen wird. Die Geschichte steht im Mittelpunkt und die gemeinsame Situation. Vorlesen mit digitalen Tools kann dazu beitragen, Kindern die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten zu vermitteln – da sind nicht nur Musik und Videos, sondern auch eben tolle Geschichten drin, die mit Mama und Papa oder den Geschwistern gemeinsam entdeckt werden können.
Was ist noch zu beachten?
Wenn Kinder größer sind und allein am Bildschirm spielen, muss das in gemeinsame Aktivitäten eingebunden sein. Klar kann das Kind mal ein Video schauen oder selbst in einer Bilderbuch-App „blättern“, auch eine Geschichte vom Gerät hören. Das darf aber nicht die alleinige Praxis sein – und es ist definitiv kein Vorlesen. Dazu gehören Menschen, die miteinander betrachten, lesen, hören und sich austauschen.
Worauf kommt es beim Vorlesen an?
Vorlesen bedeutet, gemeinsam eine Geschichte zu entdecken und erleben. Es geht um Nähe und dass man zusammen Zeit verbringt, in ein Buch, auf Bilder und Illustrationen schaut – egal ob gedruckt oder digital. So entdecken Kinder, dass in Büchern und anderen Lesemedien spannende Inhalte stecken, die mit ihnen selbst etwas zu tun haben. Dazu gehört, dass ein Gespräch in Gang kommt, Kinder Fragen stellen, man sie dazu animiert, über die Inhalte zu sprechen, ihre alltäglichen Themen und Erfahrungen mit in die Situation einbindet.
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