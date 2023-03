Wann gilt die Mutterschutzzeit und darf man auf sie verzichten?

Sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Entbindung dürfen Frauen grundsätzlich nicht arbeiten. „Wenn eine werdende Mutter aber ausdrücklich in der Mutterschutzzeit vor der Geburt arbeiten möchte, darf sie dies tun.“

Regelmäßig wird der Arbeitgeber dieses Einverständnis, das jederzeit widerrufen werden kann, schriftlich einfordern. Anders ist es nach der Geburt. Markowski: „Diese Mutterschutzfrist ist zwingend und muss eingehalten werden.“

Werden Mitarbeiterinnen während des Mutterschutzes finanziell unterstützt?

Während der Mutterschutzzeiten haben werdende und gerade entbundene Mütter keinen Anspruch auf Entgelt vom Arbeitgeber. Stattdessen erhalten gesetzlich versicherte Frauen Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse.

Dies beträgt maximal 13 Euro pro Tag; zusätzlich haben sie Anspruch auf einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch den Arbeitgeber: „Dieser zahlt die Differenz zwischen dem kalendertäglichen Nettodurchschnittsentgelt und den 13 Euro von der Krankenkasse“, erläutert Markowski.

Den Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld müssen die schwangeren Frauen beim Arbeitgeber stellen. Eine Frist ist nicht einzuhalten, jedoch empfiehlt sich eine frühzeitige Geltendmachung, damit die Auszahlung nahtlos übergeht. Die Frauen müssen auf Verlangen des Arbeitgebers eine Bescheinigung über die Zahlung von Mutterschaftsgeld vorlegen, die sie bei der Krankenkasse erhalten; alternativ ist ein ärztliches Attest über den Entbindungstermin als Nachweis möglich.

Nicht gesetzlich krankenversicherte Frauen erhalten Mutterschaftsgeld vom Bundesamt für Soziale Sicherung in Bonn. Dies ist auf 210 Euro pro Monat begrenzt und muss dort extra beantragt werden.

Gilt für Schwangere ein besonderer Kündigungsschutz?

Das Mutterschutzgesetz schützt Schwangere nicht nur vor gefährlichen und Mutter und Kind gefährdenden Tätigkeiten, werdende Mütter genießen auch einen besonderen Kündigungsschutz.

Während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung darf diesen Frauen nicht gekündigt werden. „Dies betrifft jegliche Art von Kündigung, die ordentliche ebenso wie die außerordentliche, die Änderungskündigung und jene im Rahmen von Massenentlassungen.“

In besonderen Fällen ist allerdings unter behördlicher Genehmigung eine Kündigung möglich, etwa wenn sich die Schwangere ein erhebliches Fehlverhalten hat zuschulden kommen lassen oder wenn beispielsweise der Betrieb aufgegeben wurde.

Was passiert, wenn die Schwangere die Kündigung erhält, weil der Arbeitgeber noch nichts von der Schwangerschaft weiß?

Erhält eine schwangere Mitarbeiterin eine Kündigung, etwa weil sie den Arbeitgeber noch nicht über die Schwangerschaft informiert hatte, muss sie das Unternehmen innerhalb von zwei Wochen über ihre Schwangerschaft in Kenntnis setzen, sonst ist die Kündigung wirksam.

Mitarbeiterinnen mit einem befristeten Arbeitsvertrag stehen nicht unter diesem Kündigungsschutz. Deren Verträge laufen auch während der Schwangerschaft regulär aus.

Wann müssen junge Mütter dem Arbeitgeber mitteilen, ob und in welchem Rahmen sie nach der Geburt wieder in den Beruf einsteigen wollen?

Mütter, die in Elternzeit gehen möchten, müssen dies dem Arbeitgeber rechtzeitig mitteilen. Wer die gesamte Elternzeit in den ersten drei Lebensjahren nutzen will, ist verpflichtet, dies spätestens sieben Wochen vor dem beabsichtigten Beginn anzeigen.

Wer die Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes nehmen möchte, muss sie spätestens 13 Wochen im Voraus anmelden. Markowski: „Dies muss schriftlich geschehen, mit eigenhändiger Unterschrift. Eine E-Mail reicht hier nicht aus.“

Wer in Teilzeit wieder in den Beruf einsteigen möchte, muss auch dies dem Arbeitgeber 7 beziehungsweise 13 Wochen vor dem geplanten Start schriftlich mitteilen, und zwar mit dem avisierten Anfangszeitpunkt und dem gewünschten Umfang.

„Zusätzlich empfiehlt sich auch ein Vorschlag zur Verteilung der Arbeitszeit“, rät Markowski. Hier sollte eine einvernehmliche Lösung mit dem Arbeitgeber angestrebt werden. Wer sich gar nicht äußert, muss mit Ablauf der Mutterschutzzeit acht Wochen nach der Geburt wieder im selben Umfang arbeiten wie vor der Entbindung.

Welche Rechte haben stillende Mitarbeiterinnen?

Auch wer sein Kind stillt, hat besondere Rechte. So können stillende Mütter verlangen, dass ihnen die hierfür nötige Zeit freigegeben wird, mindestens zweimal eine halbe Stunde täglich oder einmal eine Stunde.

Wer mehr als acht Stunden zusammenhängend arbeitet, hat einen Anspruch auf zweimal täglich wenigstens 45-minütige Stillzeiten oder eineinhalb Stunden am Stück. Hierbei kommt es auf die Zeit an, die objektiv für das Stillen benötigt wird. „Muss die Mitarbeiterin hierfür beispielsweise nach Hause fahren, werden auch Wegezeiten berücksichtigt“, sagt Anwalt Markowski.