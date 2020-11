Berlin. Wände streichen, Fußböden herrichten, Fenster lackieren – solche Renovierungsarbeiten nennen Juristen „Schönheitsreparaturen“. Was vielen nicht klar ist: „Schönheitsreparaturen sind grundsätzlich erst mal Sache des Vermieters“, so Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Aber: „Im Mietvertrag darf der Vermieter die Kosten auf den Mieter überwälzen.“

Und genau das wird in der Praxis auch meistens gemacht – allerdings oft nicht korrekt! „Sehr viele dieser Vertragsregelungen sind nach unserer Erfahrung unwirksam“, sagt jedenfalls die Juristin. Aber von Anfang an – im einfachen Überblick:

1. Was gilt bei den Schönheitsreparaturen, wenn man in eine unrenovierte Wohnung zieht?

Wer die Wohnung nachweislich unrenoviert angemietet hat, muss überhaupt keine Schönheitsreparaturen durchführen, also weder im Laufe des Mietverhältnisses noch beim Auszug. Man darf die Bude theoretisch noch nach Jahrzehnten so zurückgeben, wie man sie bekommen hat! Den Zustand beim Einzug sollte man also belegen können, etwa durch ein Übergabeprotokoll oder Fotos.