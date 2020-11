Oft ist die Reparatur viel einfacher als erwartet

„Dinge zu reparieren, macht Spaß, spart Geld, ist nachhaltig und schont die Umwelt,“ meint Toddy, der das Stuttgarter Repair Café managt. Und oft ist es einfacher, als man denkt: „Als wir angefangen haben, kaputte Dinge auseinanderzunehmen, haben wir festgestellt, dass die Defekte meist viel trivialer waren als befürchtet.“

Das nötige Werkzeug gibt es im Repair-Café

Der erste Schritt ist immer die Fehlersuche. Das bedeutet: aufschrauben und reinschauen, bei elektrischen Geräten prüfen, ob überhaupt Strom fließt. Die Ausrüstung dafür ist in den Treffs vorhanden: Elektro-Messgeräte, Netzteile, Multimeter, Lötkolben und Schraubenschlüssel für Sonderschrauben. Zwei Drittel der Defekte lassen sich beheben. Bei den übrigen ist oft die Zeit im Reparaturtreff zu knapp, oder es mangelt an Ersatzteilen. Der Besucher kann sie dann besorgen und beim nächsten Mal mitbringen oder erfährt, wie er sie zu Hause selbst einbauen kann.

Im Schnitt ist einmal im Monat ein Reparatur-Termin

Am häufigsten werden Haushaltsgeräte gebracht: Wasserkocher, Kaffeemaschinen und sogar ein Flachbildschirm waren schon dabei. Damit möglichst jeder drankommt, gilt die Grundregel: ein Gegenstand je Gast. Manche sind so begeistert, dass sie zu Stammgästen werden. In Baden-Württemberg sind bereits rund 100 Reparatur-Initiativen aktiv. Sie öffnen im Schnitt einmal im Monat. In Stuttgart gibt es zusätzlich noch spezielle „Repair Cafés digital“, die sich um Probleme mit Handys, Tablets und Computern kümmern. Ein Repair Café in der Nähe wie auch Tipps zur Gründung einer eigenen Initiative findet man auf reparatur-initiativen.de. Das Repair Café in Stuttgart ist unter repaircafe-stuttgart.de zu finden.