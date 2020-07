Wo kann ich mich über aktuelle Reisebedingungen und Hygieneregeln in einzelnen Ländern informieren?

Auf reopen.europa.eu findet man Informationen zu europäischen Ländern: Mit welchen Verkehrsmitteln darf man ein- und ausreisen, durchreisen, im Land herumreisen? Gibt es Quarantänebestimmungen oder eine Attestpflicht? Auf auswaertiges-amt.de gibt es detailliertere Infos zu einzelnen Ländern weltweit: Was ist wieder in Betrieb? Welche öffentlichen Verkehrsmittel fahren zwischen dem Reiseland und Deutschland? Welche Hygieneregeln gelten? Im Zweifelsfall kann man sich auch an die Botschaft des Reiselandes wenden.

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug?

Die Luftzirkulationssysteme in Flugzeugen sorgen für einen ständigen Luftaustausch. Sie sind mit speziellen Filtern ausgestattet, wie sie auch in Krankenhäusern verwendet werden. Außerdem fließt die Luft von oben nach unten, also in Richtung Boden, anstatt herumzuwirbeln. Zwar ist der Mindestabstand im Flieger kaum einzuhalten, aber die Luftqualität ist vermutlich besser als in Bussen oder Bahnen. Desinfektionsmittel stehen an Bord zur Verfügung und an den Schaltern im Terminal sind Plexiglasscheiben angebracht. Reisende können also davon ausgehen, dass das Ansteckungsrisiko beim Fliegen nicht höher ist als anderswo. Wer Probleme damit hat, lange einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sollte natürlich auf längere Flüge verzichten.

Welche Rechte habe ich, wenn mein Flug wegen Corona annulliert wird?

Grundsätzlich gilt: Sagt eine Fluglinie den Flug ab, hat man die Wahl zwischen der Erstattung des Flugpreises oder einem späteren Flug. Die Erstattung muss innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Manche Airlines bieten Gutscheine an, die man aber nicht akzeptieren muss. Wenn der Anbieter die Erstattung ablehnt oder nicht reagiert, kann man sich an eine Schlichtungsstelle wenden. Je nach Airline ist die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig oder das Bundesamt für Justiz. Einen Musterbrief stellt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bereit: verbraucherzentrale-bawue.de.

Daneben können Urlauber, die ihr Geld nicht zurückbekommen, einfach ein Mahnverfahren gegen den Anbieter einleiten. Zahlt der Veranstalter dann nicht innerhalb von 14 Tagen, kann man als Reisender direkt einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Das geht auch online unter online-mahnantrag.de.

Was mache ich, wenn ich kurz vor der Reise, zum Beispiel über die Corona-Warn-App, erfahre, dass eine Person aus meinem Umfeld infiziert ist?

Wenn die Corona-Warn-App einen zurückliegenden Kontakt mit einem Infizierten meldet, heißt das noch lange nicht, dass man selbst auch infiziert ist. Mit der Warnung wird man nur aufgefordert, sich mit den Gesundheitsbehörden in Verbindung zu setzen. Das ist aber keine Pflicht. Es steht also jedem frei, zu entscheiden, wie er auf die Meldung reagiert. Prinzipiell darf man trotzdem reisen. Dann geht man natürlich das Risiko ein, im schlimmsten Fall im Ausland krank zu werden.

Komme ich wieder nach Deutschland zurück, wenn mein Urlaubsort zum Covid-19-Risikogebiet erklärt oder sogar die Grenze geschlossen wird? Muss ich in Quarantäne bleiben?

Fällt der Rückflug aus, weil im Urlaubsland plötzlich (wieder) Corona ausbricht, kommt es darauf an: Macht man eine Pauschalreise oder hat man den Flug selbst gebucht? Bei Pauschalreisen ist der Veranstalter für den Rücktransport verantwortlich. Bei individuell gebuchten Flügen muss man sich selbst darum kümmern und auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Also Fähre, Bahn, Bus oder Mietauto.

Rückholaktionen hat das Auswärtige Amt ausgeschlossen. Es ist aber kaum vorstellbar, dass die Bundesregierung 1.000 Mallorca-Urlauber auf der Insel sitzen lässt, wenn diese plötzlich (wieder) zum Hotspot wird. Zumal die Bundesregierung die Pflicht hat, sich um gestrandete Bürger im Ausland zu kümmern – notfalls per Rückholaktion und auch bei einer weiteren Corona-Welle. Die Rückholaktion ist nicht kostenlos, hier sind die üblichen Flugpreise zu bezahlen!

Nach Deutschland wieder einreisen darf man auf jeden Fall. Möglicherweise muss man allerdings 14 Tage zu Hause in Quarantäne bleiben. Es sei denn, man hat sich höchstens 48 Stunden vor der Einreise einem molekularbiologischen Test (PCR-Test) in einem akkreditierten Labor unterzogen. Damit kann man nachweisen, dass man nicht infiziert ist. Solche PCR-Tests werden derzeit grundsätzlich aus allen Staaten der Europäischen Union akzeptiert.