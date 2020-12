Jeder Eigentümer hat nun einen Anspruch auf bestimmte Baumaßnahmen

Baumaßnahmen in Sachen Elektromobilität, Barrierefreiheit, Einbruchschutz oder für schnelleres Internet können jetzt leichter durchgesetzt werden, sie gelten als „privilegiert“. Wagner: „Jeder Eigentümer hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass die Eigentümerversammlung solche privilegierten Maßnahmen genehmigt.“

Sehr wichtig – aber leider auch sehr kompliziert – sind die neuen Regeln zur Kostenverteilung bei Baumaßnahmen im Wohnungseigentum. Diesen Punkt erklären wir ausführlich und mit Beispielen im Internet.

3 Wochen – das ist die neue Einberufungsfrist

Ebenfalls neu: Verwalter dürfen nun eigenständig über Maßnahmen mit „untergeordneter Bedeutung“ entscheiden, die nicht zu „erheblichen Verpflichtungen“ führen. Damit darf der Verwalter kleinere Dinge selbst bestimmen und auch Verträge abschließen, beispielsweise mit Handwerkern.

Trotzdem kann er natürlich nicht machen, was er will. „Bei Missbrauch haftet der Verwalter gegenüber der Eigentümergemeinschaft“, erklärt Juristin Wagner. Ohne entsprechenden Beschluss sind dem Verwalter Grundstücksgeschäfte und die Belastung der Immobilie mit Krediten ausdrücklich verboten. Ebenfalls neu: Verwalter müssen jetzt in der Regel zertifiziert sein (es gibt da allerdings lange Übergangsfristen). Und anders als zuvor gilt: „Der Verwalter kann jetzt jederzeit und ohne Begründung mit einfacher Mehrheit der Eigentümerversammlung abberufen werden“, so die Expertin.

Betriebskostenabrechnung kann an den Mieter weitergegeben werden

Die Eigentümergemeinschaft ist nun Trägerin aller Rechte und Pflichten. Das klingt nach einer Formalität, ist es aber nicht, etwa bei Ärger mit Handwerkern: „Bei Streitigkeiten ist nicht mehr der einzelne Eigentümer oder der Verwalter Ansprechpartner, sondern immer die Eigentümergemeinschaft.“

Was schließlich Mieter und Vermieter wissen sollten: Die Betriebskostenabrechnung bei vermieteten Immobilien richtet sich nun nach dem Verteilerschlüssel der Eigentümergemeinschaft. Der Vermieter muss also nicht mehr neu rechnen, sondern kann seine eigene Betriebskostenabrechnung direkt an den Mieter weiterreichen.