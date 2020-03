Rückentraining ist genauso drin wie Nordic Walking oder ein Ernährungskurs

Es geht da also nicht um Verwöhnbehandlungen: Die Teilnehmer sollen vielmehr lernen, ihr tägliches Leben gesünder zu gestalten. Gefördert werden also beispielsweise Yoga und Entspannungsübungen, Rückentraining oder Nordic Walking, aber auch Ernährungskurse.

In der Regel handelt es sich dabei um Gruppenkurse mit mindestens sechs Teilnehmern. „Diese Kompaktangebote richten sich an Menschen, die in ihrem Alltag keine Zeit für einen mehrwöchigen Unterricht finden“, so Marini. Die Kasse darf maximal zwei Kurse pro Jahr und Person bezuschussen. In den Preisen der Präventionsreisen ist deshalb normalerweise gleich das Geld für diese beiden Kurse einkalkuliert – man muss also aufpassen, wenn man im gleichen Jahr schon einen Zuschuss etwa für die Rückenschule daheim bekommen hat.

Vor der Buchung einer Präventionsreise erst die Krankenkasse fragen!

In vielen Fällen beträgt der Zuschuss für beide Kurse zusammen etwa 150 Euro. Ob und wie viel die eigene Kasse bei einer bestimmten Reise tatsächlich zahlt, ist aber unterschiedlich. Schon deswegen empfiehlt es sich, vor der Buchung verbindlich mit der eigenen Kasse zu klären, was nun genau gefördert wird und wann man das spätestens beantragen sollte.

„Die Kassen finanzieren ausschließlich Kurse mit wenigstens acht aufeinander aufbauenden Einheiten von mindestens 45 Minuten“, erklärt Marini weiter. Die Zeit fürs Umziehen und eventuelle Pausen einkalkuliert, macht das für die beiden Kurse insgesamt rund 16 Stunden Unterricht.