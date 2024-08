Die regelmäßige Teilnahme muss nachgewiesen werden

Die Anmeldung allein genügt dann natürlich nicht, um den Zuschuss zu kassieren. Man muss auch tatsächlich hingehen – und anschließend per Teilnahmebescheinigung nachweisen, dass man bei mindestens 80 Prozent der Kurstermine mitgemacht hat. Bei reinen Onlinekursen muss man sogar zu 100 Prozent dabei sein. Die Bescheinigung reicht man dann bei der Kasse ein. Die Kursanbieter, die von den Kassen zertifiziert sind, wissen darüber Bescheid und haben die notwendigen Formulare parat.

Wie findet man nun einen passenden Kurs in der Nähe? Dabei hilft die einfache Online-Suche nach Postleitzahl, die die meisten Kassen auf ihren Internetseiten haben, gegliedert zum Beispiel in die Bereiche Bewegung, Ernährung, Entspannung und Umgang mit Suchtmitteln. Die Auswahl ist oft enorm, da sollte für jeden etwas dabei sein. Vor allem die größeren Kassen haben auch ein eigenes Kursangebot.

Gesunde Übungseinheiten auf Präventionsreisen

Dauerangebote wie die Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder im Sportverein werden in der Regel nicht direkt finanziell von den Kassen unterstützt. Aber: So etwas kann geldwerte Punkte bringen in den Bonusprogrammen, die viele Kassen im Portfolio haben! Absolvierte Gesundheitskurse wiederum kann man oft ebenfalls bei so einem Bonusprogramm einreichen.

Wer im Alltag keine Zeit hat oder einfach keine Kurse in der Nähe findet, nutzt gerne mal den Urlaub, um sich fit und gesund zu halten. Auch das wird von manchen Kassen gefördert – in Form von sogenannten Gesundheits- oder Präventionsreisen. Allerdings beschränkt sich die Förderung da auf die Gesundheitskurse im Rahmen solcher Reisen. Fahrt, Unterkunft und Verpflegung bezahlt der Teilnehmer selbst. Auch diese Kurse müssen von der ZPP zertifiziert sein. Und auch hier gilt: Für die Finanzspritze muss die Teilnahme an den Gesundheitsmaßnahmen bescheinigt werden.