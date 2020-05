Wenn die Eltern nicht mehr allein bleiben können, wird die Frage immer drängender, wie es jetzt weitergehen kann. Die meisten Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen wollen den Weg ins Heim um jeden Preis vermeiden. In dieser Situation überlegen viele, ob eine osteuropäische Pflegekraft, beispielsweise aus Polen, eine Alternative ist. Dabei sollte man sich von vornherein klarmachen: „Die sogenannte 24-Stunden-Betreuung ist nur ein Werbebegriff“, sagt Stefan Lux, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands häusliche SeniorenBetreuung e.V. (BHSB).

Angehörige sollten wissen: Eine Rund-um-die-Uhr-Pflege ist nicht möglich

Wie jeder Mensch muss natürlich auch die osteuropäische Pflegekraft mal schlafen, hat Anspruch auf Freizeit und freie Tage. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, wie sie beispielsweise bei einem Demenzkranken nötig ist, kann auch eine Pflegekraft aus Osteuropa nicht allein stemmen.

„Es sollte vorher geklärt werden, wie die Betreuung während der Zeit stattfinden soll, in der die Pflegekraft nicht verfügbar ist“, erklärt Stefan Lux. Denkbar ist hier beispielsweise, dass der Senior in dieser Zeit in einer Tagespflegeeinrichtung, von Angehörigen oder Freunden betreut wird.

Auch rein räumlich braucht man die Möglichkeit, eine solche Betreuungskraft unterzubringen. Sie benötigt ein eigenes Zimmer, denn üblicherweise wohnt die Hilfe im Haushalt des Seniors. Zudem sollte man bedenken, dass die Kräfte in der Regel alle zwei bis drei Monate wechseln und nicht alle fließend Deutsch sprechen.