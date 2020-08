Pflanzenmilch trifft immer öfter den Geschmack der Verbraucher. Sie wird zunehmend beliebter und läuft Kuhmilch-Produkten oft den Rang ab. Das hat viele Gründe. Warum das so ist, erklärt Silke Restemeyer, Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE).

Pflanzliche Milch-Drinks: Gesunde Alternative für Kuhmilch-Allergiker

Für einige Menschen ist die an sich gesunde Kuhmilch gar nicht so gesund. „Einige Menschen haben eine Laktoseintoleranz oder eine Kuhmilcheiweiß-Allergie“, erklärt Restemeyer. Einige pflanzliche Drinks wie Reis- und Nussdrinks seien glutenfrei, also geeignet für Zöliakie-Betroffene. Zudem enthalten sie kein Cholesterin, dafür für Menschen wertvolle ungesättigte Fettsäuren.

Vegetarier und Veganer streichen aus ethischen Gründen tierische Produkte von ihrem Ernährungsplan, setzen auf pflanzliche Alternativen. Denn sie stammen nicht nur nicht vom Tier, sondern enthalten auch keine Reste aus der Tierhaltung wie Medikamente oder Wachstumshormone.