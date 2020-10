Düsseldorf. Das Bezahlen mit Bargeld oder per Karte bekommt immer mehr Konkurrenz: durch digitale Bezahldienste. Die meisten der Newcomer haben irgendwo ein „pay“ im Namen stehen, also das englische Wort für „bezahlen“. Trotzdem können sie nicht etwa alle das Gleiche! Und es können Fallen beim Bezahlen mit PayPal und Co. lauern.

„Grundsätzlich muss man zwischen den Diensten für das Bezahlen im Laden und den Diensten für das Online-Shopping unterscheiden“, erklärt Jurist David Riechmann, Finanzexperte in der Verbraucherzentrale NRW. Wobei die Anbieter schon mit Hochdruck daran arbeiten, beide Funktionen zusammenzuführen …

Digitaler Zahlungsverkehr, Teil 1: Mit dem Smartphone an der Kasse zahlen

Wer mit dem Smartphone an der Ladenkasse bezahlen will, braucht dazu eine Bezahl-App. „Vereinfacht gesagt, funktioniert das Handy damit wie eine elektronische Zahlungskarte“, erklärt der Experte. Man hält also an der Kasse statt der Karte das Handy vor das Lesegerät – ansonsten gibt es keinen wesentlichen Unterschied zur gewohnten Kartenzahlung.

„Apple-Nutzer müssen dabei aber Apple Pay nutzen, weil andere Bezahl-Apps auf den Geräten gar nicht funktionieren“, erklärt Riechmann. Allerdings klappt die Sache nur, wenn Apple mit dem jeweiligen Kreditinstitut kooperiert. „Der Hauptvorteil der neuen Zahlungsdienstleister ist die Bequemlichkeit.“ David Riechmann, Verbraucherzentrale NRW Nutzer von Android-Geräten dagegen haben mehrere Optionen. Sie können die hauseigene Bezahl-App ihrer Bank nutzen. Hat diese keine entsprechenden Angebote, kann man alternativ Google Pay installieren. „Dort kann man dann entweder die eigene Bankverbindung oder auch ein Konto bei Diensten wie Paypal hinterlegen“, erklärt Riechmann. Voraussetzung dafür ist auch hier, dass tatsächlich eine Kooperation mit Google Pay besteht. Ende Oktober soll zudem Samsung Payauf dem deutschen Markt eingeführt werden: ein Angebot speziell für Samsung-Geräte. Das Bonussystem Payback bietet in seiner App ebenfalls eine Bezahlfunktion an, die unter anderem bei einigen großen Handelsketten funktioniert. Und schließlich bieten auch manche Einzelhändler, beispielsweise Edeka, in ihrer Kunden-App eine Bezahlfunktion für ihre eigenen Geschäfte an. Digitaler Zahlungsverkehr, Teil 2: Beim Online-Shopping Zahlungsdienstleister nutzen Die meisten Online-Shops akzeptieren neben den klassischen Zahlungsmethoden wie Lastschrift, Kreditkarte oder auch Zahlung auf Rechnung inzwischen auch einen oder mehrere Zahlungsdienstleister. Klassiker – und mit sehr großem Vorsprung Platzhirsch – ist Paypal: Diese frühere Ebay-Tochter wickelt etwa ein Fünftel aller Online-Käufe hierzulande ab! Die Nutzer hinterlegen dazu in der Regel ihre Konto- oder Kreditkartendaten bei Paypal. Damit kann man übrigens auch flott Geld an Freunde oder Kollegen senden.