Stuttgart. Die Weihnachtsmärkte sind abgesagt, privates Feiern geht nur eingeschränkt – kein Grund, Trübsal zu blasen. Man kann ja auch im Winter draußen einiges unternehmen, mit oder ohne Schnee. Und zwar noch viel mehr als den üblichen Spaziergang durch den Park oder Wald.

Entspannt oder sportlich: Touren mit dem E-Fatbike

Zum Beispiel mit dem E-Fatbike. Diese speziellen Elektro-Mountainbikes haben besonders breite Reifen und grobe Stollen, die auf jedem Untergrund sicher greifen – auch auf weichem Boden oder Schnee. Ein zusätzlicher Mittelmotor sorgt dafür, dass die winterliche Radtour nicht zu schweißtreibend wird. So ist der Spaß auch für Genussradler geeignet. Und natürlich für die Sportlichen, die eine Outdoor-Alternative fürs Fitnessstudio suchen. Mieten kann man die Pedal-Jeeps beispielsweise bei Fat Stevens in Lautenbach in der Ortenau.

Mit Huskys Schlitten fahren, wandern oder kuscheln

Wer keine Lust hat, selbst zu strampeln und trotzdem Fahrtwind um die Nase haben möchte, kann sich im Hundeschlitten oder -wagen über die Schwäbische Alb ziehen lassen. Qingmiq Huskytrail in Bartholomä auf der Ostalb bietet Aktivitäten mit Huskys an, die mit oder ohne Schnee möglich sind. Außer bei Ausfahrten sind die pelzigen Vierbeiner auch gern bei Wanderungen mit dabei. Wenn Schnee liegt, kann es auch eine Schneeschuhtour sein. Besonders Kinder, aber sicher auch viele Erwachsene freuen sich bestimmt über eine Kuschelstunde mit den flauschigen und verschmusten Tieren.