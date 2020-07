Per Whatsapp kann man Fragen an die Winzer stellen

Zum angegebenen Termin läuft die Weinprobe mit den Winzern als Video auf Facebook, Youtube oder auf der Internetseite des Shops. Damit die Kommunikation nicht nur in eine Richtung verläuft, können die Teilnehmer per Whatsapp Fragen stellen, die live beantwortet werden. Wer es geselliger haben möchte, verabredet sich vorher mit Freunden, die dann, wo auch immer, gleichzeitig online dabei sind. Der Kontakt und der Austausch können über Whatsapp oder Zoom stattfinden.

Das Schöne an der Online-Variante – auch ganz unabhängig von Corona: Man kann es sich zu Hause am Tisch oder auf dem Sofa gemütlich machen und alles so gestalten, wie man es am liebsten hat. Wenn man sich nebenher unterhält, ist niemand genervt, auch der Winzer nicht. Die Weinprobe muss nach dem Live-Stream nicht zu Ende sein, sondern geht weiter, solange man Lust hat. Ein weiterer Vorteil: Man muss anschließend nicht mehr nach Hause fahren!

Die Online-Weinprobe lässt sich beliebig oft wiederholen

Was aber macht man danach mit den angebrochenen Flaschen? Auch dafür gibt es Lösungen: Im Shop kann man mit dem Weinpaket gleich eine Vakuumpumpe mit Stopfen bestellen. Damit wird der Sauerstoff aus der Flasche herausgesaugt und diese luftdicht verschlossen, sodass der Wein noch etwa eine Woche frisch bleibt. Manche Teilnehmer wiederholen die digitale Weinprobe einfach ein paar Tage später und schauen sich das Video im Internet noch einmal an. Und falls dann immer noch etwas übrig ist: Es gibt viele leckere Kochrezepte mit Wein!

Virtueller Besuch im Weingut

Neugierig geworden? Die Markgräfler Weintheke bietet in diesem Jahr noch weitere Live-Weinproben an. Beim Weingut Bastian am Kaiserstuhl erhält man mit einem Paket Zugang zu einer Video-Tour durch die Weinberge und die Geschichte der Weine. Und das Weingut Maier in Schwaikheim setzt nach der Sommerpause seine Live-Tastings auf Instagram fort.

Eine Video-Serie, in denen verschiedene Winzer ihre Weine vorstellen, findet sich auch auf der Homepage des Weinbaumuseums in Stuttgart-Uhlbach. Weitere Infos und Tipps gibt die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg unter tourismus-bw.de.