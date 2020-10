Warnsignale beginnender Abhängigkeit

Stunden vor dem Computer: Stark Abhängige verbringen zwischen acht und zehn Stunden vor dem Computer, so eine Auswertung des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am UKE in Hamburg. Für den Münchner Therapeuten Sven Frisch ist aus der Praxiserfahrung heraus die Grenze zu einer beginnenden Sucht schon bei fünf Stunden täglich erreicht. Ähnlich exzessive Spielzeiten deuten auch auf eine Wettsucht hin.

Wetteinsatz wird ständig erhöht: Beim Wetten ist es nicht nur die verbrachte Zeit vor Computer oder Smartphone, sondern auch die Höhe der Einsätze. Tobias Hayer, Bremer Psychologe: „Da sich zunächst die Verluste häufen, glaubt man, immer höher und öfter spielen zu müssen, um den Verlust wieder auszugleichen.“ Oft werden Familienangehörige oder Freunde um Geld gefragt, um den Wetteinsatz erhöhen zu können.

Rückzug von der Realität: Süchtige ziehen sich aus dem Leben zurück. Jugendliche vernachlässigen Schule, Ausbildung und Freundschaften. Neue Freunde gibt es nur online. Gespräche verlaufen eher flüchtig und oberflächlich.

Verhalten ändert sich: Spricht man Süchtige auf ihr Verhalten an, reagieren sie oft launisch, wütend, aber auch ängstlich. Jugendliche verhandeln oft lang und vehement über die Länge der Spielzeiten.

Ausweiten der Wettarten: Wer gefährdet ist, eine Wettsucht zu entwickeln, spielt nicht nur immer öfter, er weitet auch die Wettarten aus, um seinen Kick zu bekommen. Sportwetten im Fußball werden etwa durch Wetten auf E-Sportereignisse ergänzt bis hin zu ganz anderen Sportarten wir Pferderennen.