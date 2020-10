Camping- und Stellplatzführer-App vom ADAC: Den richtigen Ort fürs Wohnmobil finden

Wer mit einem großen Wohnmobil unterwegs ist, will sich möglichst wenig verfahren und schnell einen geeigneten Stellplatz finden. Bei der Auswahl hilft etwa die Navi-App des ADAC. Sie beschreibt rund 17.000 Camping- und Stellplätze und bringt die Urlauber ans Ziel.

Stellplatz-Radar: Enthält Bewertungen von Nutzern

Ähnliches bietet das Stellplatz-Radar. Dort sind europaweit über 12.500 Stellplätze gelistet. Die App setzt zusätzlich auf die Bewertungen der Plätze durch die Nutzer. Davon gibt es weit über 100.000 Einträge, mit denen sich Nutzer ein Bild von den jeweiligen Stellplätzen machen können.

Geocaching: Auf der Suche nach versteckten Schätzen

Selbst für Freunde des Geocaching gibt es spezielle Apps: Die Anwendung mit dem Namen Geocaching zeigt nicht nur, wo in der Nähe Caches liegen. Es gibt auch eine Echtzeitsuche. In der kostenpflichtigen Version lassen sich auch Geocaching-Ausflüge planen. Cgeo für Android oder Cachly für iOS sind ebenfalls Alternativen.

Waze, Openstreetmap, Navmii: Allgemeine Alternativen zu Google Maps

Wer mit Wandern, Motorrad- oder Fahrradfahren nichts am Hut hat, sondern einfach nur Google Maps nicht mag, findet auch Navigations-Apps ohne spezielle Funktionen. In mehreren Tests von Verbraucherzeitschriften und IT-Magazinen und -portalen zählen dabei immer wieder etwa Waze oder Navmii zu den besten Alternativen. Kostenlose Karten etwa fürs Wandern, Radfahren oder topografische Karten gibt es außerdem bei Openstreetmap, einem internationalen Projekt, das eine freie Weltkarte schaffen will. Daran arbeiten mehr als 2 Millionen Nutzer mit, die das Kartenmaterial ständig präzisieren.

Was man noch wissen sollte: Die Tücken der Bezahl-Apps

Die meisten dieser Apps haben eine Grundversion, die man kostenlos nutzen kann. Zusätzliches Kartenmaterial oder Funktionen müssen jedoch oft gekauft werden. Dabei sollte man beachten: „Bevor man Geld für eine App ausgibt, sollte man genau schauen, ob die Inhalte das bieten, was man möchte“, sagt Christine Steffen, Juristin in der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Von Begriffen wie „Premium“ sollte man sich allerdings nicht blenden lassen: Es gibt Anbieter, die dem Nutzer nach dem Kauf der Premium-Version noch „Premium plus“ oder „Premium pro“ mit noch mehr Funktionen anbieten.

Zwar hat man üblicherweise beim Onlinekauf ein 14-tägiges Rückgaberecht. „Allerdings kann der Anbieter dies auch ausschalten, indem er den Kunden bittet, einer sogenannten unmittelbaren Ausführung zuzustimmen“, sagt Steffen.

Der Grund dafür ist verständlich: Eine kostenpflichtige Funktion kann sofort genutzt werden, wenn sie bezahlt ist. Wer sie also beispielsweise an einem Freitag freischaltet, könnte am Samstag damit wandern oder Radfahren und sonntags dem Anbieter schreiben, dass er die Premiumfunktion doch nicht nutzen, dafür aber sein Geld zurückmöchte. „Dem Nutzer muss allerdings sehr deutlich vor Augen geführt werden, dass das Widerrufsrecht in diesem Fall erlöschen kann“, sagt die Verbraucherschützerin. Ist das nicht der Fall, bleibt es bestehen. Dann bekommt der Nutzer also sein Geld zurück, wenn er innerhalb der 14 Tage die App zurückgibt.

„Eine weitere Rolle spielt, ob es sich um eine einmalige Zahlung handelt oder ob man ein Abonnement abschließt“, sagt Steffen. Ist die Widerrufsfrist abgelaufen oder das Widerrufsrecht bereits erloschen, kann man den Vertrag ordentlich kündigen. Wer ein solches Abo kündigen will, kann das häufig problemlos in den Einstellungen des Smartphones machen. Es reicht allerdings nicht aus, die App nur vom Gerät zu löschen.

Kostenlos: Dahinter steckt meistens ein Bezahlen mit Daten

Grundsätzlich spreche jedoch nichts gegen Bezahl-Apps. „Denn wer nicht mit Geld bezahlt, gibt meist seine Daten Preis“, so die Verbraucherschützerin. Das heißt aber nicht automatisch, dass eine kostenpflichtige App nicht über Gebühr persönliche Daten sammelt. „Es lohnt sich schon, einen Blick in die Datenschutzerklärung zu werfen. Außerdem kann man an vielen Smartphones einige Zugriffe verbieten“, sagt sie. Ein Beispiel: Eine Navi-App muss natürlich den Nutzer orten können, um ihm den Weg zu weisen. Es reicht aber aus, wenn der Zugriff auf den Standort bei Verwendung der App aktiviert ist. Zugriff aufs Telefonbuch braucht die App dagegen üblicherweise nicht.

Christine Steffen rät außerdem dazu, die Apps nur über die offiziellen Stores zu kaufen, weil dort sowohl die Gefahr geringer ist, dass man an einen unseriösen Anbieter kommt, als auch, dass man sich Schadsoftware aufs Smartphone lädt.