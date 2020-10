Eigentlich ist es gar nicht so viel anders als Online-Banking – nur der Bildschirm ist deutlich kleiner: Mit dem Smartphone lassen sich aber genauso gut Bankgeschäfte abwickeln wie am großen Bildschirm. Und weil man das überall und nicht nur am Computer zu Hause machen kann, nennt man das Mobile Banking.

Wie funktioniert Mobile Banking?

Wer Mobile Banking nutzen möchte, installiert sich am besten die App seiner Sparkasse oder seiner Bank. Für Fortgeschrittene gibt auch die Möglichkeit über eine Multibanking App seine finanziellen Angelegenheiten zu organisieren. Je nach Finanzinstitut läuft der Registrierungsprozess für die App unterschiedlich ab: Sparkassen-Kunden beispielsweise müssen fürs Online-Banking freigeschaltet sein, um Mobile Banking zu nutzen.

ING-Kunden benötigen iTANs, um sich mobil zu authentifizieren, bei der Targobank gelten die Zugangsdaten vom Online-Banking. Die Apps führen durch den Registrierungsprozess, bei dem man in der Regel eine Pin festlegen muss. Oft wird außerdem gefragt, ob künftig biometrische Daten wie beispielsweise der Fingerscan als Legitimation benutzt werden sollen.

Wer sich unsicher ist, was genau von ihm erwartet wird, sollte seine Bank fragen. Ist der Registrierungsprozess beendet, kann man Rechnungen bezahlen, sein Wertpapierdepot checken, die Kreditkartenabrechnung überprüfen und noch einiges mehr.