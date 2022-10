Iserlohn. Das Herbst-Winter-Programm des Bildungswerks der Nord- rhein-Westfälischen Wirtschaft (BWNRW), Standort Südwestfalen, liegt vor. Geschäftsführer Dr. Peter Janßen kam aus Düsseldorf nach Iserlohn und stellte das Angebot vor. Es wird von den Arbeitgeberverbänden in Südwestfalen getragen.

Gleichzeitig blickte er auf das erste Jahr „BWNRW in Südwestfalen“ zurück. 2021, mitten in der Pandemie, hatte das Bildungswerk die Weiterbildungseinrichtung „Arbeitgeber Südwestfalen“ (AGSW) der regionalen Arbeitgeberverbände übernommen.

Herr Dr. Janßen, wie fällt Ihre Bilanz der Übernahme aus?

Gut. Die Fusion ist geglückt. Wir spüren erste Synergieeffekte. Das Bildungswerk bietet jährlich etwa 300 Seminare landesweit an, davon rund 90 mit bis zu 800 Teilnehmenden in Südwestfalen. Die Themen reichen vom Gesundheitsmanagement – speziell im Umfeld der Pandemie – über den Umgang mit Auszubildenden bis zu Agilität und Change-Management mit Blick auf Industrie 4.0 und den Einsatz künstlicher Intelligenz. Die Nachfrage ist groß. Jetzt, da die Unternehmen wieder externe Gäste in ihre Räumlichkeiten lassen, spüren wir außerdem Nachholeffekte bei Inhouse-Schulungen. Alle BWNRW-Themen lassen sich auch individuell für einzelne Unternehmen buchen.