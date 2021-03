Wenn Azubis Politikern ihren Lehrberuf erklären und diese aus erster Hand erfahren, wie eine Ausbildung abläuft, dann kann man wohl von einer Win-win-Situation sprechen. So war es Ende Januar in Wismar. Mehrere Nachwuchskräfte von Egger Holzwerkstoffe nahmen fünf Vertreter der CDU und SPD mit in ihre Ausbildungswerkstatt und ermöglichten ihnen damit aufschlussreiche Einblicke – wegen Corona natürlich virtuell und per Live-Stream.

Die Veranstaltung unter dem Titel „Ausbildung rockt“ war der Auftakt zur neuen Serie „Politiktour“, die die Arbeitgeberverbände AGV Nord und Nordmetall ins Leben gerufen haben, um den Blick der Politik für die duale Ausbildung und weitere Themen zu schärfen.

Kritik an Berufsschulen

Elf Ausbildungsberufe bietet Egger, vom Lageristen bis hin zum Elektroniker. Dabei engagiert sich der Betrieb intensiv, um die Ausbildung stetig attraktiver zu gestalten.

Digitalisierung spielt dabei eine große Rolle. Berichtshefte etwa führen die Azubis nur noch auf iPads, die Egger zur Verfügung stellt. „Doch was nützt das“, fragt Ausbilder Mirko Gaitzsch, „wenn sie in der Berufsschule Papierausdrucke abliefern müssen?“ Noch deutlicher wird sein Chef Ralf Lorber, der den Standort leitet. Sein Eindruck ist, dass „es in den Berufsschulen an jedweder Weiterentwicklung fehlt“. Dadurch leide die Attraktivität der Ausbildung.