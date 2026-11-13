Neues Altersvorsorgedepot: Warum man noch nichts tun muss – und was für Riester-Sparer gilt
2027 kommt das Altersvorsorgedepot. Es löst die Riester-Rente ab, und das mit höherer staatlicher Förderung. Deswegen sollte man aber nun nichts überstürzen: Man kann in aller Ruhe vergleichen! aktiv erklärt das genauer.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Die geförderte Riester-Rente wird Anfang 2027 durch das geförderte Altersvorsorgedepot abgelöst. Es setzt aufs Sparen mit Fonds und ETFs zu geringen Kosten – und bringt einen höheren staatlichen Zuschuss.
- Man kann sich aber in aller Ruhe informieren, weil es die neue Förderung rückwirkend gibt: Dafür genügt es, irgendwann im Jahr 2027 loszusparen. Also: Keine Hektik, erst mal schlaumachen und vor allem gründlich vergleichen!
- Riester-Sparer haben jetzt drei Optionen: Sie können zusätzlich ein Altersvorsorgedepot eröffnen oder das Riester-Kapital in so ein neues Depot übertragen oder auch den alten Vertrag behalten und dafür trotzdem die neuen Förderregeln nutzen.
Es war eine ganz klare Sache für den Bundeskanzler: „Wir wollen und müssen eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge aufbauen.“ So sagte es nicht etwa Friedrich Merz (CDU), sondern: Gerhard Schröder (SPD), und das vor mehr als 25 Jahren! Denn schon damals war ja klar: Immer weniger Kinder, immer mehr Senioren – das geht auf Dauer nicht gut, die gesetzliche Rente muss also durch private Vorsorge ergänzt werden.
Und die Lage ist seitdem nicht besser geworden. 2025 kamen in Deutschland so wenig Babys zur Welt wie noch nie. Derweil leben immer mehr Ältere immer länger. Dieser demografische Wandel bringt den Sozialstaat akut an seine Grenzen, gründliche Reformen gerade auch bei der Rente sind jetzt nötig.
„Die private Altersvorsorge wird renditestärker, kostengünstiger, einfacher und flexibler“
Bundesfinanzministerium
Kurz zurück zu Schröders Zeiten. Damals begann der erste große Anlauf, die private Altersvorsorge zu stärken, und er war einigermaßen erfolgreich: 14,6 Millionen Riester-Verträge haben die Bundesbürger in den Akten – und damit oft ein solides Extra fürs Alter. Aber diese Riester-Rente ist eben meistens recht teuer: Banken und Versicherungen kassieren da üppige Gebühren, was Verbraucherschützer immer wieder kritisiert haben.
Das Altersvorsorgedepot ab 2027: Mehr Förderung – bei niedrigeren Kosten
Im zweiten Anlauf soll das jetzt besser werden! Anfang 2027 kommt das Altersvorsorgedepot. Es löst die Riester-Rente ab. Es setzt auf renditestarke Geldanlage in Fonds oder ETFs. Es bringt eine höhere staatliche Förderung: Für einen Single zum Beispiel sind dann bis zu 540 Euro im Jahr drin. Dazu können, wie bisher schon beim Riestern, Steuervorteile kommen. Und das zu niedrigeren Kosten: Beim sogenannten Standarddepot dürfen sie höchstens 1 Prozent betragen.
Keine Eile: Wer jetzt erst mal in aller Ruhe vergleicht, verschenkt keine Förderung
Dass es mit dem Altersvorsorgedepot schon bald losgeht, heißt aber gerade nicht, dass man noch 2026 schnell irgendetwas tun sollte! „Keine Hektik“, rät die Stiftung Warentest: „Die allgegenwärtige Werbung verschleiert, dass kein Grund zur Eile besteht.“
Denn: Die neue Förderung gibt es auch rückwirkend. Man kann sich also in aller Ruhe mit dem wichtigen Thema beschäftigen, dabei besonders auf die Kosten und die Chancen der angebotenen Varianten achten – und dann irgendwann im Lauf des Jahres 2027 einen Vertrag abschließen und lossparen.
Abwarten ist auch deswegen sinnvoll, weil es womöglich noch einen sogenannten öffentlichen Träger für die neue Sparform geben wird: Per Verordnung kann die Regierung eine staatliche Stelle (wie etwa die KfW) beauftragen, ein Standarddepot anzubieten. Und damit den Banken, Neobrokern und Versicherungen Konkurrenz zu machen.
Riester-Sparer: Ruhen lassen, wechseln oder behalten
Besonders gründlich sollte sich bald mal schlaumachen, wer bisher einen Riester-Vertrag bespart. Denn den kann man jetzt einfach ruhen lassen – und zusätzlich ein Altersvorsorgedepot eröffnen. Man kann aber auch mit dem gesammelten Riester-Kapital in so einen neuen Vertrag wechseln! Oder man kann den alten Riester-Vertrag behalten – und für diesen dann trotzdem die neuen Förderregeln nutzen.
Hier zeigt sich schon, dass die runderneuerte Altersvorsorge leider ähnlich kompliziert ist wie die Riesterei … Immerhin hilft das Bundesfinanzministerium mit einer offiziellen Liste von Fragen & Antworten.
Und manche Regeln bleiben auch einfach gleich. Etwa der Berufseinsteigerbonus: Wer zu Beginn des ersten Sparjahrs noch nicht 25 ist (und dann entsprechend einzahlt) bekommt nach wie vor einmalig 200 Euro Zuschuss extra.
Reformen der gesetzlichen Rente: Neue Regeln, neue Begriffe
Grundlegende Reformen sind nötig, um unser Rentensystem wieder stabil und generationengerecht aufzustellen. Daher gibt es derzeit schon recht viele Neuerungen, sowohl bei der gesetzlichen Rente als auch bei der zusätzlichen Altersvorsorge. Und so gibt es auch einige neue Begriffe:
- Aktivrente: Bei diesem Stichwort geht es eigentlich um einen Steuerbonus. Rentnerinnen und Rentner können nach Erreichen der für sie gültigen Regelaltersgrenze monatlich bis zu 2.000 Euro steuerfrei verdienen. Dies gilt allerdings nur bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung; die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung müssen gezahlt werden.
- Frühstartrente: Das ist ein neuer Zuschuss für alle Kinder ab sechs Jahren, die ab 2020 geboren sind. Sie bekommen bald jeden Monat 10 Euro vom Staat – und das bis zum 18. Geburtstag. Das Geld wird am Kapitalmarkt angelegt und erst im Alter ausgezahlt. Die Umsetzung soll 2027 beginnen. Wie das genau funktioniert, erklärt die Deutsche Rentenversicherung in einer Sammlung von Fragen & Antworten.
- Kapitalrente: Damit ist ein ganz neuer Baustein der gesetzlichen Rente gemeint: eine verpflichtende Extra-Einzahlung, die ab 2028 schrittweise eingeführt werden soll. Auf Dauer sollen dann – zusätzlich zum normalen Rentenbeitrag – 2 Prozent vom Brutto am Kapitalmarkt angelegt werden. Das soll die gesetzliche Rente im Alter erhöhen. Abgewickelt wird das über einen staatlich organisierten Fonds mit geringen Kosten. Die dafür nötigen Gesetze waren allerdings Mitte November noch nicht beschlossen.
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