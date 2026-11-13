Neues Altersvorsorgedepot: Warum man noch nichts tun muss – und was für Riester-Sparer gilt

Das Altersvorsorgedepot ab 2027: Mehr Förderung – bei niedrigeren Kosten

Im zweiten Anlauf soll das jetzt besser werden! Anfang 2027 kommt das Altersvorsorgedepot. Es löst die Riester-Rente ab. Es setzt auf renditestarke Geldanlage in Fonds oder ETFs. Es bringt eine höhere staatliche Förderung: Für einen Single zum Beispiel sind dann bis zu 540 Euro im Jahr drin. Dazu können, wie bisher schon beim Riestern, Steuervorteile kommen. Und das zu niedrigeren Kosten: Beim sogenannten Standarddepot dürfen sie höchstens 1 Prozent betragen.

Keine Eile: Wer jetzt erst mal in aller Ruhe vergleicht, verschenkt keine Förderung

Dass es mit dem Altersvorsorgedepot schon bald losgeht, heißt aber gerade nicht, dass man noch 2026 schnell irgendetwas tun sollte! „Keine Hektik“, rät die Stiftung Warentest: „Die allgegenwärtige Werbung verschleiert, dass kein Grund zur Eile besteht.“

Denn: Die neue Förderung gibt es auch rückwirkend. Man kann sich also in aller Ruhe mit dem wichtigen Thema beschäftigen, dabei besonders auf die Kosten und die Chancen der angebotenen Varianten achten – und dann irgendwann im Lauf des Jahres 2027 einen Vertrag abschließen und lossparen.

Abwarten ist auch deswegen sinnvoll, weil es womöglich noch einen sogenannten öffentlichen Träger für die neue Sparform geben wird: Per Verordnung kann die Regierung eine staatliche Stelle (wie etwa die KfW) beauftragen, ein Standarddepot anzubieten. Und damit den Banken, Neobrokern und Versicherungen Konkurrenz zu machen.

Riester-Sparer: Ruhen lassen, wechseln oder behalten

Besonders gründlich sollte sich bald mal schlaumachen, wer bisher einen Riester-Vertrag bespart. Denn den kann man jetzt einfach ruhen lassen – und zusätzlich ein Altersvorsorgedepot eröffnen. Man kann aber auch mit dem gesammelten Riester-Kapital in so einen neuen Vertrag wechseln! Oder man kann den alten Riester-Vertrag behalten – und für diesen dann trotzdem die neuen Förderregeln nutzen.

Hier zeigt sich schon, dass die runderneuerte Altersvorsorge leider ähnlich kompliziert ist wie die Riesterei … Immerhin hilft das Bundesfinanzministerium mit einer offiziellen Liste von Fragen & Antworten.

Und manche Regeln bleiben auch einfach gleich. Etwa der Berufseinsteigerbonus: Wer zu Beginn des ersten Sparjahrs noch nicht 25 ist (und dann entsprechend einzahlt) bekommt nach wie vor einmalig 200 Euro Zuschuss extra.