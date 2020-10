Smartphone im Flugmodus – die Fahranweisungen gibt es trotzdem weiter

Google Maps kann man auch offline nutzen. Rotter rät dazu, wenn man im Ausland unterwegs ist und möglicherweise einen nicht optimalen Mobilfunkvertrag für diesen Zweck hat. „Dann sollte man sich seine Route vorher im WLAN herunterladen.“

So erspart man sich eine unerwartet hohe Mobilfunkrechnung. Sein Geheimtipp gilt alternativ: „Die Navigation starten und nach dem Start den Flugmodus einschalten.“ Dann ist das Handy nicht mehr online, die App funktioniert aber weiter. „Sie zeigt zwar das umliegende Kartenmaterial nicht mehr an“, so der Digitalexperte. „Aber die Fahranweisungen reichen ja aus.“ Außerdem spart man so Akkuleistung – was wichtig ist, wenn man beispielsweise das Ladekabel vergessen hat.

Beim Städtetrip: Parkplatz des eigenen Autos in Maps abspeichern

Auch Jamal Fischer vom Technikmagazin „Chip“ hat einen Tipp: „Gerade wenn man in den Urlaub fährt, muss man nicht immer die schnellste Strecke nehmen. Oft liegen auf dem Weg interessante Sehenswürdigkeiten. Diese kann man als Zwischenstopp einfügen“, sagt er. Dazu klickt man nach der Zieleingabe oben auf die drei Punkte und wählt „Zwischenstopp“ aus. So lassen sich übrigens auch Rundreisen planen. Der zweite Tipp von Jamal Fischer: „Ich wähle statt ‚Jetzt starten‘ gerne ‚Ankunft bis‘ aus. Dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich rechtzeitig ankomme.“

Fischers dritter Tipp ist für die, die mit dem Auto einen Städtetrip machen: Wer am Parkplatz den blauen Punkt antippt, der den aktuellen Standort anzeigt, kann so seine Parkposition speichern. „Findet man später nicht mehr zum Parkplatz zurück, kann man sich mit Google Maps führen lassen.“

Maps speichert sehenswerte Orte wie Museen, Cafés oder Restaurants

Auch Sehenswürdigkeiten und Restaurants können sich Reisende beim Städtetrip mit Google Maps merken: Nachdem man beispielsweise ein Museum auf Maps angeklickt hat, schiebt man den unteren Teil des Bildschirms nach oben. Dann lässt sich der Ort speichern. Wer in einem Ort mehrere Museen besuchen, sich Läden, Cafés und Restaurants merken möchte, der kann sich auch eine Urlaubsliste anlegen. Später wählt man das Wunschziel aus der Liste aus und lässt sich dorthin führen.

Brian Rotter rät allerdings dazu, die Urlaubsplanung zu Hause am Laptop oder PC zu machen: „Der Smartphone-Bildschirm ist für den schnellen Blick vor Ort gedacht. Wer eine längere Reise plant, kommt möglicherweise mit dem großen Bildschirm besser zurecht.“ Die Strecke sendet man sich dann aufs Smartphone, damit sie auch mobil verfügbar ist.

Wertvoller Tipp für Familien: Geht jemand verloren – Standort teilen und sich von der App führen lassen

Noch ein Tipp von Jamal Fischer für Städtereisende: „Wenn ein Paar oder eine Familie vor Ort getrennt unterwegs ist und sich wieder treffen möchte, schickt man den anderen einfach seinen Standort.“ Dazu tippt man auf den blauen Standortpunkt und wählt „Standort teilen“. Und schon kann der andere ganz einfach zum Sender geführt werden.

Das Smartphone weist einem über „Live View“ den Weg

Und noch eine Funktion hilft in der Stadt, schnell ans Ziel zu kommen: Live View. „Dazu hält man das Smartphone senkrecht vor sich“, so Fischer. Dann sieht man nach der Live-View-Aktivierung seine Umgebung durch die Kamera. Zusätzlich sind dort jedoch richtungsweisende Pfeile zu sehen, die den Weg weisen. „Das kann hilfreicher sein als eine abstrakte Karte“, sagt Jamal Fischer.

Google Maps als Navigation für den öffentlichen Nahverkehr nutzen

Wer am Ziel lieber mit Bus und Bahn unterwegs ist, kann sich mit Google Maps die entsprechenden Verbindungen anzeigen lassen. Das klappt zwar nicht immer perfekt, aber sehr oft. Dazu wählt man einfach sein Ziel aus und wechselt in die Ansicht für Bus- und Bahnfahrer.

Google Maps hat auch einen Fußgänger- und Fahrradfahrer-Modus. „Ein sehr praktisches Feature für diese Nutzergruppen ist das Höhenprofil“, sagt Brian Rotter. Es ist automatisch im unteren Teil des Bildschirms sichtbar, wenn der Nutzer im Fahrradfahrer- oder Fußgängermodus unterwegs ist. So kann man sich auf Steigungen vorbereiten oder diese vermeiden.

Spannende Funktionen für Apple Karten: Orte in 3-D-Optik

Karten von Apple hat noch nicht so viele Funktionen wie Google Maps. Aber die beiden Digitalfachmänner sind sich einig darin, dass Karten besser wird. „Beispielsweise kann man sich ab iOS 14 auch hier Fahrradwege anzeigen lassen“, sagt Rotter. Heute zeigt Apples Karten auch schon Fußgänger- und ÖPNV-Routen alternativ zum Autofahrermodus an.

An einigen herausragenden Sehenswürdigkeiten wie dem Kölner Dom oder bei Städten wie München gibt es bei Apple außerdem einen „Flyover“-Modus, mit dem eine digitale Besichtigung möglich ist. Zusätzlich zeigt Apple bei Sehenswürdigkeiten direkt den entsprechenden Wikipedia-Eintrag an. So kann die App auch einen Reiseführer ersetzen.