Berlin. Schlagzeug, Piano, Gitarre – schon klasse, wenn man so ein Instrument beherrscht. Früher hieß das: Ab in die Musikschule. Heute geht das bequemer – dank Digitalisierung. Immer mehr Online-Plattformen, Video-Tutorials oder sogar Apps bieten musikalische Ausbildung und schnelle Erfolge via „eLearning“.

„Wer einfach Songs spielen möchte oder sich nicht lange mit Notenlernen befassen will, für den sind Online-Musikschulen eine Alternative“, sagt Matthias Krebs, Leiter der „Forschungsstelle Appmusik“ an der Universität der Künste in Berlin. Vorteile der digitalen Musiklehrer: „Man kann sich die Zeit frei einteilen, und kostengünstig sind die Angebote häufig auch“, so der App-Experte.

Musizieren liegt voll im Trend

Zwar muss die gute alte Musikschule ihre Zukunft noch nicht in Moll sehen. Denn: Musizieren liegt insgesamt im Trend. Laut dem Verband deutscher Musikschulen besuchen derzeit 1,5 Millionen Schüler eine „analoge“ Musikschule – 60 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Doch die digitalen Angebote sind mittlerweile ernst zu nehmende Konkurrenz. „Es gibt eine große Bandbreite an interessanten Lernkonzepten und Funktionsumfängen“, betont Krebs.

Die Berliner eLearning-Plattform Skoove beispielsweise hat mit dem Fraunhofer-Institut einen Audio-Analyse-Algorithmus entwickelt, der das Spiel des Schülers über das Mikro des Tablets oder Handys analysiert. Anschließend gibt die Software individuelles Feedback und Hilfestellungen. Das Konzept kommt an: Weltweit wurden bereits über eine Million Skoove-Lektionen gespielt. Unlängst sammelte das Unternehmen weitere 3 Millionen Euro Wagniskapital ein. Ziel: „Technologie, Didaktik und Kundenstamm weiter ausbauen“, so Gründer Florian Plenge. Die oft gehörte Kritik, digitale Angebote vermittelten nur oberflächiges Musikwissen, will Wissenschaftler Matthias Krebs übrigens nicht länger gelten lassen. „Die informellen Praktiken funktionieren gut. Und Jimmy Hendrix war schließlich auch nie in einer Musikschule.“