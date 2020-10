Hamburg. Ob Tiefkühlpizza, Frühstücksmüsli oder Tütensuppe – bei verarbeiteten Lebensmitteln fragen sich viele: Wie gesund ist das?

Bisher ist das schwer zu beantworten, denn der Blick auf die Liste der Inhaltsstoffe lässt einen oft ratlos zurück: Viele Zahlen über Zucker-, Salz- oder Fettgehalt – ob das wirklich gesund ist, können Laien kaum einschätzen.

Für viele Produkte wird das bald einfacher – durch die Nährwertampel. Ab November können Lebensmittelproduzenten sie freiwillig auf alle Verpackungen drucken, die verarbeitete Lebensmittel enthalten. Einige tun das bereits, etwa 1.000 Produkte sind mit der Farbskala ausgezeichnet.

„Dieser Nutri-Score ist ein echter Schritt nach vorn. Er hilft Verbrauchern, zu erkennen, wie ausgewogen die gekauften Lebensmittel sind“, sagt Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hinter der fünfstufigen Farbskala des Nutri-Score, der ursprünglich aus Frankreich stammt und dort 2017 eingeführt wurde, steckt ein ausgeklügeltes Punktesystem. Das „A“ in Grün steht für die günstigste Nährwertbilanz, „E“ in Rot symbolisiert die ungünstigste.

Schwartau erklärt: „Die Ampel verrechnet dabei ungesunde Inhaltsstoffe wie Zucker, Salze oder Fett mit den gesünderen wie Ballaststoffen, ungesättigten Fettsäuren, Obst, Gemüse oder Eiweiß.“ Für die verschiedenen Inhaltsstoffe gibt es gewichtete Plus- und Minus-Punkte, die zu einer Gesamtpunktzahl zusammengefasst werden. Diese wird in farblich unterlegte Buchstaben übersetzt. Eine Tiefkühlpizza bekommt mit vegetarischem Belag so die Einstufung „B“, weil sie viel Gemüse enthält – liegt auch noch Salami drauf, wird sie etwas schlechter eingestuft.